Promotion du patrimoine : Une application mobile pour la vallée du M’zab

Une application sur smartphone consacrée à la promotion des sites et monuments historiques de la vallée du M’zab vient d’être lancée à Ghardaïa, a appris jeudi l’APS du directeur de l’Office de protection et de promotion de la vallée du M’zab (OPVM).

Cette application mobile téléchargeable sur Play-Store, conçue en premier en langue arabe, permettra d’informer les utilisateurs sur les différents sites et monuments historiques, ainsi que sur les ksour existant dans la vallée du M’zab, classés patrimoine universel par l’UNESCO en 1982, a précisé Kamel Ramdane.

L’application, qui sera proposée prochainement en langues française et anglaise, répertorie et cartographie l’ensemble des sites et monuments historiques de la vallée du M’zab, pour permettre aux touristes, chercheurs et universitaires de visiter, à partir de son smartphone, la région, a-t-il ajouté.

Elle répond également à un certain nombre de questions et d’interrogations des visiteurs de la région, grâce à une carte établie par l’OPVM, s’appuyant sur des données fiables collectées par ses chercheurs et spécialistes, a précisé le même responsable.

L’utilisation de l'application, simple et gratuite, permet la géolocalisation des monuments, sites touristiques, historiques et naturels et donne des informations et autres indications sur chaque lieu.

L'application a été conçue pour permettre à ses utilisateurs de visiter et de découvrir aisément à l’aide d’une carte interactive les quelques 200 sites et monuments classés de la vallée du M’zab, a fait savoir M. Ramdane.

L’OPVM a également lancé la mise en œuvre d’un système d’information géographique (SIG) pour le secteur sauvegardé de la vallée du M’zab.

Ce système permet de réunir l’ensemble des données sur différentes thématiques de la vallée du M’zab en vue de mieux maitriser son évolution spatial et urbanistique, et de cerner les différents problèmes du secteur sauvegardé.