Sortie en salles demain du film de Saddek El-Kebir : Le bélier magique à Oran, Alger, Constantine et Kherrata

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a annoncé, jeudi, la sortie en salles, le 1er avril prochain, du dernier film de Saddek El-Kebir, le Bélier magique, simultanément à Oran, Alger, Constantine et Kherrata, a-t-on appris de sa direction de communication. Ce film est réalisé en 2019 et coproduit par l’agence Lalla Moulati et le Centre algérien de développement du cinéma (CADC). Il est considéré comme le premier film pour enfants dans la «courte» histoire du cinéma algérien, a indiqué l’ONCI. Ce film raconte l’aventure d'élèves venus du Sud algérien en visite au Parc zoologique d’Alger où ils rencontrent non seulement des animaux sympathiques, mais aussi un directeur un peu excentrique et magicien. Avec une élève répondant au prénom de Khawla et un bélier qui ne veut pas être égorgé, ils partagent à eux trois un secret que les spectateurs découvrent tout au long du film. La journée au zoo réveille chez les enfants l’amour et le respect pour tous les animaux. Les rôles sont interprétés par des enfants et des acteurs assez connus dans le milieu artistique, tels que Mustapha Laribi et Rym Takoucht. Saddek El-Kebir y campe le rôle du directeur du parc. Saddek El-Kebir est un artiste prolifique. Il est à la fois réalisateur, metteur en scène et auteur. Le thème majeur de ses romans et de ses films tourne autour de la protection de la femme et de l’enfant. Les enfants et les adolescents représentent la majorité du public ciblé par ses productions et les langues adoptées dans l’écriture de ses romans et scénarios sont l’arabe, l’amazigh et le français. Parmi les productions de Saddek El- Kebir, on cite Khenfoussa en quête d’un mari idéal, Noara et les Deux sultans. Il est également le réalisateur des 52 numéros d’une série sur les animaux projetée à la télévision et projette la réalisation d’un film intitulé El Djin Bouza. Selon l’ONCI, Saddek El-Kebir a affirmé qu’il sera présent, le 1er avril, lors de la projection de son film à la salle Atlas d’Alger. Le Bélier magique sera projeté simultanément le 1er avril à 17 heures à la salle Es-Saada d’Oran, la Salle Ahmed-Bey de Constantine et la salle 8-Mai 1945 de Kherrata.