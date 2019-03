Concert de guitare flamenco avec Alberto Lopez Martinez : Au-delà du folklore

«Guitare Flamenca» est le nom d’un spectacle animé, dans la soirée de vendredi dernier, par le guitariste espagnol Alberto Lopez Martinez, à la salle Ibn Zeydoun de Riadh El Feth.

Ce concert de guitare flamenco rentre dans le cadre des activités culturelles de l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes. Fidèles à sa guitare avec laquelle il est complice, Alberto Lopez Martinez a offert un très beau spectacle de flamenco aux amoureux de cette musique folklorique espagnole. Ce fut un spectacle où ont alterné la fougue et l’émotion, des moments de grâce et des solos de chants et de guitare extrêmement brillants. Le guitariste espagnol et sa fidèle complice ont interprété des morceaux musicaux avec imagination, sincérité, générosité, émotion et brio. Il entame ainsi son programme avec les titres Granaia, Solea, Panaderos flamencos, et enchaîne avec Fandangos de Huelva, et puis Buleria, Taranta, pour finir son show avec Tientos, Tangos, et Alegrias, avant de quitter la scène de la salle Ibn Zaydoune de Riadh El-Fath sous un tonnerre d’applaudissements du public. Ces «flamencos» expriment l’impatience, l’inquiétude, la résignation, l’espérance, la joie qui sont des signes du temps et à la fois des révélations de l'être. Un spectacle à travers lequel il a conquis le cœur du public venu nombreux avec un flamenco authentique, profond, passionnel en alliant à merveille tradition et innovation.

Sihem Oubraham