Rencontre avec Mehdi Messaoudi : Un auteur talentueux

Dans le cadre du programme hebdomadaire «Mercredi du verbe», l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a organisé, à la bibliothèque Bachir-Mentouri à Alger, une rencontre littéraire avec le jeune auteur Mehdi Messaoudi, pour présenter son dernier roman, Pétri d’amertume, paru récemment chez Média-Index.

Après une première nouvelle plutôt sombre intitulée Au milieu du champ de lavande, Mehdi Messaoudi dit vouloir se diversifier dans les genres littéraires. Pour lui, un auteur ne doit en aucun cas rester cantonné dans le même registre abordant les mêmes thématiques. «Je suis en train d’écrire un manuscrit qui aborde des thématiques totalement différentes des premiers livres. J’essaye d’aborder davantage le côté historique par rapport aux deux premiers ouvrages sur lesquels je me suis basé sur l’actualité. Pour le prochain roman, je vais aborder les suites des manifestations de la communauté algérienne en France après les événements tragiques du 17 octobre 1961», a-t-il noté.

Pour revenir au roman en question, Mehdi Messaoudi fait savoir que Pétri d’amertume met en avant l’histoire d’un artisan boulanger pâtissier, un monsieur ordinaire qu’on rencontre tous les jours dans chaque coin de rue. «Il était important pour moi de choisir un personnage ordinaire, afin d’aborder les problèmes de voisinage, les petites frictions avec les citoyens, il y a aussi une thématique importante que je voulais mettre en avant ; la mise à l’épreuve de la foi par rapport aux événements qui se succèdent tout au long de la trame, des événements ayant un rapport avec son voisinage et sa famille», a-t-il souligné. Né en 1984 à Oran, Mehdi Messaoudi est diplômé en commerce international et en langue espagnole. Ce féru de littérature et de cinéma a déjà publié une première nouvelle intitulée Au milieu du champ de lavande, une nouvelle à tendance dramatique et horrifique publiée durant le premier semestre de l’année 2017. Il récidive avec Pétri d’amertume dans un registre moins sombre, mais toujours aussi intense, avec ce drame social qui relate un fragment de vie d’un homme ordinaire confronté à des situations âpres et amères.

Kader Bentounès