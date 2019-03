Collision entre un bus et un véhicule de tourisme à Sétif : 17 blessés à différents degrés

Décidément, rien ne semble décourager certains chauffards qui continuent à enfreindre les règles du code de la route ce qui hélas constitue dans une très large proportion, la cause essentielle des accidents de la route.

L’accident de la route qui s’est produit jeudi après-midi aux environs de 13h35 sur le CW14 dans la wilaya de Sétif, non loin de la localité d’ El Kherba dans la commune de Ain Abessa est on ne peut plus révélateur de ces comportements au volant en dépit du redéploiement et de la présence constante des services de la sécurité routière sur nos routes. 17 blessés à différents degrés dont l’âge varie entre 4 et 69 ans, C’est le triste bilan de cet accident dont fait état le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication au niveau de la direction de wilaya de la Protection civile à la suite d’une collision entre un véhicule de tourisme et un bus de transport de voyageurs de moyenne capacité (35 places) qui s’est par la suite renversé. Sitôt informés ajoute notre interlocuteur les services de la protection civile se sont rendu sur les lieux, mobilisant 9 ambulances et l’encadrement médical et 4 camions d’intervention et 60 agents sous la coupe du directeur de wilaya de la Protection civile, à l’effet de dégager les blessés et d’en assurer une prise en charge immédiate avant leur acheminement vers le CHU de Sétif et la polyclinique de Ain Arnet en présence des services de sécurité qui ont également investit les lieux de l’accident et ouvert une enquête. Suite à cet accident, le wali de Sétif, Nacer Maskri s’est également rendu ce même jour aux urgences du CHU Saadna Abdenour, où il a rendu visite aux blessés et s’est enquis des conditions de leur prise en charge.



7 morts et 44 blessés en 48 heures



Sur le plan national le bilan de la Protection civile annonce hier sept personnes qui ont trouvé la mort et 44 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la route survenus lors des dernières 48 heures à travers le territoire national. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Adrar avec une fillette décédée et 6 autres blessées suite au renversement d'un véhicule léger sur la RN 51 (commune et daira de Timmimoun), précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain au niveau des wilayas de Sétif, Médéa, Tébessa, Bordj Bou Arreridj, Batna et Tiaret. En outre, les éléments de la Protection civile de la wilaya de Tlemcen sont intervenus suite à l'explosition du gaz suivie d'un incendie au niveau du centre enfûter de Naftal, au niveau de la zone industrielle de la commune et daira de Chetouane, ajoute le communiqué, précisant que cet accident a causé notamment des brulures de 2e degré à 5 personnes. Les mêmes services ont également procédé à l'extinction de 5 incendies urbains à El-Tarf, Ain Témouchent, Mascara et Sidi Bel Abbès.



Plus de danger en zones urbaines



Pour leur part les services de la Sûreté nationale annoncent, dix-neuf personnes ont trouvé la mort et 274 autres ont été blessées dans 248 accidents de la route survenus au niveau des zones urbaines du pays, entre le 19 et 25 mars en cours. Le nombre des accidents de la route a connu une baisse de 111 accidents, et celui des blessés de 138, alors que celui des morts a enregistré une hausse (+2), précise la même source. Le facteur humain demeure la principale cause des ces accidents à plus de 90%, en raison du non respect de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue ou du manque de concentration lors de la conduite». A cet effet, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux usagers de la route à «faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite, à respecter le code de la route et à procéder au contrôle périodique du véhicule. La DGSN met à la disposition des citoyens le numéro vert 15-48 et celui de secours (17) pour tout signalement, 24h/24h, conclut la même source.

F. Zoghbi/Aps