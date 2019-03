Permis de conduire : Les auto-écoles sous la loupe

La grande pagaille qui sévit dans les auto-écoles fait désormais partie du passé. La qualification des moniteurs, leur niveau d'instruction, le nombre d'heures pour la théorie ou encore les cours pratiques, les tarifs et bien d'autres conditions pour l'exercice de cette profession viennent d'être définies par des arrêtés ministériels publiés dans le dernier Journal officiel, qui fixent ces derniers, pour chaque catégorie.

L’aventurisme, l'improvisation, tout comme l'écart des tarifs ne seront plus permis, à la faveur de la nouvelle feuille de route des auto-écoles auxquelles, il leur est endossé une grande part de responsabilité, en termes des accidents de la circulation, en Algérie. En effet, si, jusque là, les méthodes de travail, le nombre d'heures et autres aspects, liés au personnel, chargé de la formation des candidats ainsi que les tarifs du permis de conduire étaient loin de faire l'unanimité et différaient d'une auto école à une autre, et d'une ville à une autre, aussi, ce ne sera plus le cas. Actuellement avec ces nouvelles dispositions claires, nettes et précises, contenues dans le Journal Officiel rendant obligatoire le respect de ces conditions. La régularisation de la profession arrive enfin pour mettre un terme, à tous les dysfonctionnements voire, la clochardisation de nombreuses auto-écoles qui opèrent de manière aléatoire et même au gré des humeurs de leurs propriétaires. Le texte de loi arrive et la corporation est tenue ainsi de revoir sa copie, dans certains aspects très importants d’autant plus qu’ils ont un rapport avec des organismes chargés de la préparation de futurs conducteurs. Il est clair qu’une bonne conduite renvoie forcément, à une maîtrise du véhicule qui n’est que la résultante d’une formation de qualité du celui qui enseigne le code de la route et les rudiments de la conduite.

Aujourd’hui, la force de loi intervient, pour donner plus de crédibilité et d’atouts à l’effet de redresser les auto-écoles et partant, donner de la valeur au fameux quitus «rose» lequel a perdu son sens, ces dernières années. Il suffit de voir toutes ces victimes de la route qui paient, au quotidien, le manque de culture de l’utilisation du véhicule ainsi que la non-qualification des moniteurs lesquels s’ajoutent à l’inadaptation des programmes, adoptés par ces mêmes établissements. Les choses vont bel et bien changer puisque la loi va jusqu’à fixer le nombre d’heures de formation obligatoires pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique pour l’enseignement de la conduite automobile dont la durée initiale est fixée à 180 heures. Ceci, contribuera, sans conteste, à la révision à la baisse des bilans macabre de l’hécatombe routière et, partant du coût de celle-ci, évalué, à pas moins de 100 milliards de dinars par an.



1.406 accidents urbains en janvier dernier



Les statistiques relatives aux sinistres routiers, il n’y a pas à dire, donnent des sueurs au dos et renseignent, on ne peut mieux, de l’implication du facteur humain et donc, à la fois le conducteur et le moniteur, même si les autres facteurs liés aux défaillances techniques et l’état des routes, contribuent à la survenue des sinistres. Certes, les accidents avaient enregistré, ces deux dernières années, une baisse significatives, il n’en demeure pas moins néanmoins que les chiffres restent trop élevés par rapport au parc automobile national.

En janvier dernier, à titre illustratif, 65 personnes ont trouvé la mort et 1.651 autres ont été blessées dans 1.406 accidents de la route, enregistrés, au niveau des zones urbaines uniquement selon la direction générale de la Sûreté nationale. C’est dire aujourd’hui, que des efforts devraient être fournis pas seulement sur le plan de la sensibilisation au respect du code de la route, mais également miser sur la formation des futurs conducteurs afin de mettre un terme à ce fléau ravageur dont les victimes dépassent de loin, celles de certaines maladies chroniques et graves.

Samia D.