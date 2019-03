Parc d’attractions de Sétif : Une ambiance festive

C’est par une ambiance festive, marquée par beaucoup de joie et de sérénité, que sont marquées ces vacances de printemps au vu des nombreuses activités qui sont proposées aux enfants et à leurs parents sur les différents espaces de culture et de loisirs, qui ne désemplissent pas et connaissent une animation continue jusqu’à des heures tardives de la soirée.

Ni la pluie ni le froid glacial, qui sévit parfois l’après-midi, ne semblent en effet affecter la détermination des habitants de la cité de Ain Fouara et bien de visiteurs qui émanent de toutes les dairas, et mieux, de diverses wilayas limitrophes, pour aller à la découverte, selon les goûts, d’activités culturelles qui sont proposées à la maison de la culture Houari-Boumediene, au parc d’attractions qui fait le plein, ou pour des émotions fortes sur les différentes installations du Parc Mall. Sur cette dernière infrastructure, les espaces consacrés aux jeux et aux loisirs sont pris d’assaut dès l’ouverture, tant et si bien que dans cette joie exprimée de vive voix sur les différents jeux et autres activités proposés sur d’autres installations prisées par les amateurs de grimpe et de sensations fortes d’une manière générale, les parents n’hésitent pas à débourser jusqu’à racler le fond de leur portefeuille et faire décrocher difficilement leur progéniture.

« Après un trimestre, tout d’efforts sans relâche de nos enfants, ce « sacrifice » en vaut bien la peine, c’est le juste couronnement et la juste récompense que nous leur offrons pour leur permettre de décompresser et les motiver à faire mieux », nous dit Hocine, un père de famille accompagné de son épouse et même du dernier-né, et qui visiblement ne veut pas faillir à une promesse faite à ses deux enfants Narimène et Omar qui se « défoncent » à ne plus en finir et se noient volontiers dans cette formidable ambiance. Non loin de là, au parc d’attractions flambant neuf, après sa récente réhabilitation, le public est encore plus nombreux et les manèges tout comme les autres jeux sont pris d’assaut, alors que les familles trouvent un réel plaisir à prendre place au bord du lac ou autour de tables aménagées à cet effet pour une discussion sans fin : « C’est en effet des moments de rencontres que nous partageons agréablement avec des amis, le temps de passer aussi une agréable journée entre adultes, au moment où les enfants se divertissent non loin de là », souligne Zoubida, alors que d’autres familles ne lâchent ni de la main ni du regard leurs enfants et les accompagnent sur ces attractions aux sensations fortes où la peur, la joie et les cris se confondent. La direction de la Culture, qui a repris du tonus ces derniers temps pour agir sur tous les volets qui relèvent de ses attributions, ne reste pas en marge de cette dynamique qu’elle consolide en proposant diverses activités, notamment des prestations théâtrales chaque jour à la maison de la culture ou au théâtre régional d’El Eulma ainsi que d’autres activités ludiques et de loisirs multiples. Un bouquet tout de sons, de couleurs et de rythmes que viennent couronner toutes ces activités qui sont mises en œuvre par les services de police relevant de la sûreté de wilaya qui mettent à profit ces vacances pour mettre à la portée des enfants bien des choix et pistes cyclables entrant dans le cadre de la sécurité routière.

F. Zoghbi