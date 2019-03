Éducation nationale : recensement des postes vacants

Le ministère de l'Éducation nationale va procéder, prochainement, au lancement d’une opération de recensement des postes vacants à travers le territoire national. Des postes dont le nombre devrait atteindre les 45.000 dans les trois cycles scolaires.

Ainsi, il est prévu de recenser tous les postes vacants, au niveau de l’ensemble des établissements scolaires, à l’échelle nationale pour combler le déficit enregistré en matière d’encadrement pédagogique dû, notamment, au départ d’un nombre important d’enseignants en retraite et ceux qui ont été promus aux grades supérieurs. Pour ce faire, le ministère de l'Éducation nationale a chargé les directeurs de l'éducation à travers le territoire national du recensement de tous les postes vacants dans le secteur, en vue de procéder au recrutement des enseignants à partir de la liste de réserve nationale. Selon le ministère, le nombre de postes vacants recensés sera comblé immédiatement, après l'ouverture de la plateforme numérique pour le recrutement des enseignants inscrits dans les listes de réserve. Une opération prévue dans les prochains jours. Parmi les postes vacants déjà disponibles figurent ceux résultant du départ à la retraite de plusieurs enseignants ayant atteint l'âge légal de la retraite et dont les dossiers ont été validés par les directeurs de l'éducation et la direction de la Fonction publique. Selon les informations fournies par le ministère de l’Education, ces postes seront occupés à la suite d’un concours de recrutement qui sera organisé au cours de la prochaine année scolaire pour différentes disciplines et dont la priorité sera donnée aux diplômés des écoles supérieures.

Ce concours, dont la date sera annoncée ultérieurement, concernera plusieurs spécialités, notamment les matières de physique, mathématiques et l’amazigh.

La ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, avait, auparavant, fait savoir qu’en perspective de la rentrée scolaire 2019/2020, le ministère poursuivra l’exploitation de la liste d’attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants du cycle primaire, au titre de l’année 2018, précisant que cette opération prendra fin en décembre 2019. Elle a, dans le sillage, indiqué que le nombre des nouveaux diplômés sortant des écoles supérieures est estimé entre 5.000 et 6.000 enseignants annuellement. «Ce nombre demeure insuffisant pour combler le déficit enregistré en matière d’enseignants, notamment du fait de la réception à partir de l’année prochaine d’environ 700 nouveaux établissements scolaires en cours de réalisation à travers le territoire national», a noté la ministre.

Il convient de rappeler, dans ce sens, que le taux de réussite des enseignants du cycle primaire dans le concours de recrutement organisé par le ministère de l’Education nationale, en 2018, a atteint 38,36%, soit 121.954 enseignants, tandis que le nombre de postes ouverts s’élève à 3.378.

Les résultats de la 2e session du concours professionnel de promotion, connus aujourd’hui



En attendant ces échéances, le secteur entame aujourd’hui une autre opération d’envergure, et qui concerne l’encadrement de ses différentes structures. En effet, les listes des candidats retenus pour la 2e session du concours professionnel de promotion aux grades de professeur principal et professeur-formateur pour les trois cycles scolaires seront affichées aujourd’hui à partir de 16 heures au niveau des directions de l’Education à l’échelle nationale. Il faut savoir que sur un nombre de 30.103 enseignants inscrits à cette deuxième session du concours professionnel de promotion, 23.594 ont passé les épreuves qui se sont déroulées le 16 mars précédent. Néanmoins, quelque 6.509 enseignants inscrits au concours étaient absents lors des épreuves de ces concours pour lesquels 9.023 postes vacants ont été proposés. Ainsi, un taux de 21, 62 % d’absentéisme a été enregistré lors de cette nouvelle session qui, selon Mme Benghabrit, «constitue une deuxième chance pour les enseignants qui n’ont pas accédé aux grades de professeur principal et de professeur-formateur, lors de la première session, organisée le 15 janvier dernier». Il convient de souligner que les postulants, qui ont été répartis sur 168 centres d’examens aménagés à cet effet, ont eu à composer dans deux modules. Il s’agit de la didactique de la spécialité et les sciences de l’éducation pour accéder au grade de professeur principal et la didactique et l’ingénierie de la formation pour le grade de professeur-formateur. Il est utile de rappeler que le concours professionnel de promotion aux grades de professeur principal et de professeur-formateur, organisé au titre l’année 2018, a vu la participation de 74.638 enseignants remplissant les conditions pour accéder à 40.894 postes proposés lors de la première session. Le nombre d’enseignants ayant réussi à l’examen dans les trois cycles d’enseignement est de 31.830 enseignants, «soit un taux de 77,9%». Parmi les enseignants admis au concours, 13.860 activent dans les structures relevant du cycle primaire, soit un taux de 43,5%, 10.284 autres dans le moyen (32,3%) et 7.690 dans le cycle secondaire (24,1%).

Kamélia Hadjib