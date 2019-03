Production de lait cru : Optimiser l’exploitation des potentialités

«L’insuffisance des ressources fourragères, de même que le système d’élevage extensif figurent parmi les contraintes majeures qui entravent développement de la production du lait cru en Algérie», a indiqué le sous-directeur du développement des filières animales au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

M. Mahia Karim, qui s’exprimait à l’occasion de l’organisation d’un forum spécialement dédié au lait et dérivés, a également souligné que «le modèle de croissance de cette filière s’appuie sur le recours à l’investissement privé national et étranger». Il sera mis l’accent, dans ce même contexte, sur «l’émergence d’exploitations agricoles disposant d'un cheptel important et le soutien au développement des filières stratégiques, notamment le lait, les fourrages et des filières agro-alimentaires», comme il le dira. Selon les explications fournies par le sous-directeur du développement des filières animales au ministère de l’Agriculture, lors de son intervention sur la politique de développement et de régulation de cette filière, l’objectif premier de cette politique est de «réduire les importations de la poudre de lait et de développer la production national de lait cru». Un rappel sera fait, dans ce cadre, sur la stratégie de réorientation et de réadaptation du soutien aux fins de développer l’offre fourragère et d’augmenter la performance des élevages, notamment dans les grands bassins laitiers. En somme, d’importants efforts ont été déployés pour combler les insuffisances enregistrées jusque-là, même si l’objectif n’est pas encore atteint. Les débats de cette rencontre ont, d’autre part, concerné les mesures d’accompagnement pour le développement de la filière, mais aussi l’encouragement des éleveurs, le soutien des facteurs de production et les crédits d’investissements, destinés aux nouvelles exploitations agricoles et d’élevage, et projets implantés sur des terres agricoles non exploitées. Ce qu’il faut surtout mettre en exergue, ici, c’est que les potentialités existantes dans la filière sont «énormes», comme constaté d’ailleurs par les spécialistes en question, un fait qui devrait, donc, vivement contribuer à combler à l’avenir le déficit que connaît la production laitière.

Selon les techniciens et experts du secteur de l’élevage, l’importante chose à faire est d’optimiser l’exploitation des potentialités offertes pour enfin arriver à augmenter davantage la production nationale de lait, et ce dans le respect des normes de qualité et la valorisation des produits dérivés du lait. Cela sera possible à travers l’amélioration des rendements des vaches laitières, le renforcement du contrôle sanitaire et le recours aux techniques modernes d’élevage et de gestion des exploitations. Il est question par ailleurs d’encadrer, au mieux, les éleveurs laitiers et de les encourager à s’organiser en coopératives aux fins de réduire les coûts de revient par l’utilisation partagée des moyens de production, l’accès aux crédits bancaires et l’encouragement des grandes exploitations. Pour rappel, enfin, les données chiffrées relatives à la production nationale de lait cru montrent que celle-ci est passée de 1,2 milliard litres en 2000, à 3,5 milliards litres en 2017, ce qui représente, en fait, l’équivalent d’un taux de croissance annuelle de 19,3%. Il y a eu, aussi, selon les mêmes données communiquées par les services du ministère, «la multiplication par 8 des quantités de lait collectées qui ont cru de 100 millions litres à 833 millions litres en 2017». Cela dit, la facture d’importation de ce produit élémentaire reste élevée, étant actuellement à «plus de 400.000 tonnes par an», ce qui représente une valeur 1, 4 milliard de dollars US annuellement.

Soraya Guemmouri