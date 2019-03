Formation Professionnelle : des centres d’excellence dans les TIC prochainement

Après le succès enregistré par le centre d’excellence de Bousmaïl, dans la wilaya de Tipasa, un centre dédié aux technologies de l’information et de la communication et métiers de la téléphonie, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels planche sur la perspective d’étendre l’expérience à d’autres wilayas. Le lancement de tels centres s’inscrit dans le cadre de l’adaptation à l’évolution du marché de l’emploi.

Il faut savoir que la réalisation du centre est le fruit d’un partenariat entre le ministère de la Poste et des TIC, et le ministère de la Formation professionnelle. C’est la mise en place d’une nouvelle infrastructure télécom avec la fourniture des plateformes Lab pour les travaux pratiques des stagiaires.

Et c’est dans ce sens, qu’une délégation constituée de cadres du secteur et du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, ainsi que des représentants d’Algérie Télécom s’est déplacée depuis quelques jours dans les wilayas d’Annaba et de Guelma afin de prospecter le meilleur établissement qui accueillera le futur centre d’excellence des TIC et des métiers de la téléphonie, a souligné le responsable de la communication au ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Il faut savoir que le travail de concertation et de coordination se fait de manière continue entre les deux secteurs, pour réaliser des établissements d’excellence qui ont pour objectifs de satisfaire les besoins de la main-d’œuvre qualifiée dans les domaines des nouvelles technologies, et offrir des formations permettant l’épanouissement d’une économie numérique, à travers la mise à niveau de la population en matière des technologies de l’information et de la communication, a ajouté notre source.

Plusieurs établissements de formation ont été visités afin de choisir celui qui offre les meilleures conditions et possibilités pour implanter le nouveau centre d’excellence ; et le premier a être visité a été le centre de formation professionnelle et d’apprentissage d’El-Bouni, wilaya d’Annaba, suivi de celui du chef-lieu de la ville de Guelma. Ces deux établissements n’offrant pas assez de possibilités, ni d’espaces suffisants pour la réalisation d’un centre d’excellence, le choix s’est donc porté sur le centre de Boumahra qui se trouve à10 km du chef-lieu de la ville de Guelma. Cet établissement est en cours de réalisation, le taux d’avancement des travaux dépasse les 85%, sa réception est attendue à la fin de l’année en cours. Celui-ci a une capacité d’accueil d’environ 500 stagiaires, il est réalisé sur une superficie de plus de 22.000 mètres carrés et sera doté de tous les équipements nécessaires pour permettre de lancer des formations de haut niveau. Donc, le deuxième centre d’excellence des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des métiers de la téléphonie sera implanté à l’est du pays, soit à Guelma. Pratiquement toutes les spécialités déjà dispensées au centre d’excellence de Bousmaïl dans la wilaya de Tipasa seront reconduites et enseignées dans celui de Guelma, à l’instar des modules relatifs à la conception et à la production des jeux vidéo, la conception des logiciels destinés à la téléphonie, conception et production de programmes 3D, etc.

Et afin d’enrichir un peu plus les formations proposées, et donner plus d’actualisation aux programmes de formation, les leaders mondiaux des TIC et de la téléphonie, a l’exemple de CISCO académie, Huawei académie, Microsoft académie et L’ICDL, seront présents dans ce nouveaux pôle d’excellence qui devrait avoir un grand impact dans la formation d’une génération de spécialistes dans le domaine des TIC et qui sont établis dans l’une des régions de l’Est algérien. Ceci, en attendant la réalisation d’autres centres d’excellence de la même envergure.

Mohamed Mendaci