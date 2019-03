À travers les wilayas : les marcheurs réclament des réformes politiques

Plusieurs dizaines de milliers de citoyens sont sortis dans la rue, pour le sixième vendredi consécutif, à travers les wilayas, pour réclamer un «changement du système» et des «réformes politiques profondes».

Dans le Centre du pays, à Blida, Chlef, Ain Defla, Médéa et Djelfa, des milliers de citoyens ont sillonné les principales artères de ces villes, en déployant l’emblème national et en réclamant le «respect de la Constitution et de la volonté du peuple». Des marches pacifiques ont eu lieu également à Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia et Boumerdès où les manifestants ont rejeté la proposition appelant à l’application de l’article 102 de la Constitution, tout en scandant «Djeich-Chaâb, khawa- khawa» (l’Armée et le peuple sont frères). Dans l'Est du pays, les marcheurs ont réclamé, entre autres revendications, le respect de la Constitution conférant au peuple la source de la souveraineté. A Constantine, Oum El Bouaghi, Khenchela, Mila, Guelma, El Tarf, Biskra et Batna, des milliers de citoyens, hommes, femmes et enfants dont certains drapés de l'emblème national, ont convergé de toutes parts, juste après la prière du vendredi, vers le centre- ville de ces wilayas, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «Le peuple est source de toute souveraineté». Encadrés par un dispositif de sécurité, ces milliers de manifestants ont également exprimé leur rejet de l’application de l’article 102 de la Constitution et réclamé le départ du président du Conseil de la Nation.

L'article 102 stipule que «lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement». Par ailleurs, la mobilisation populaire n’a pas faibli au sixième vendredi à Annaba, où une marrée humaine s’est rassemblée sur le cours de la Révolution. Une immense banderole a été déployée et sur laquelle était notamment écrit : «Art. 102 dépassé» et «Un gouvernement de compétences nationales approuvées par le peuple». Les mêmes scènes ont été rapportées de Tébessa, Souk Ahras, Skikda et Sétif, aux chefs-lieux de wilayas comme dans les agglomérations secondaires, où des milliers de citoyens ont marché pacifiquement avec comme mot d’ordre «Un changement global» et «pour le respect de la Constitution». Dans l'Ouest du pays, ils étaient des milliers à revendiquer le «changement du pouvoir». A Oran, la marche a drainé foule, mais visiblement moins nombreuse par rapport aux vendredis précédents. Les manifestants se sont regroupés devant le siège de la wilaya d’Oran, portant des pancartes insistant sur le changement, la non-prolongation du mandat présidentiel et d’autres revendications politiques. Cette marche a traversé le boulevard de l’ALN (Front de mer), la rue Larbi-Ben-M’hidi jusqu'à la place 1er-Novembre. D’autres wilayas de l’Ouest ont connu d’importantes marches, certaines ayant enregistré des foules moins nombreuses que les précédents vendredis, à savoir Mascara, Sidi Bel Abbes et El-Bayadh, tandis que leur nombre était plus élevé à Mostaganem, Relizane, Saida, Tlemcen, Ain Temouchent, Tiaret et Tissemsilt. L’appel à l’application de l’article 7 de la Constitution, conférant au peuple la source de la souveraineté, a été le nouveau slogan scandé par les manifestants à travers les wilayas du Sud pour réclamer un changement politique «profond». Les manifestants sont sortis dans la rue, tout aussi nombreux que les cinq précédents vendredis, dans des rassemblements suivis de marches à travers les principales artères des villes du Sud, telles que Ouargla, Touggourt, Ghardaïa, Adrar et Tamanrasset, pour réclamer un changement «radical» et le départ des figures de proue du système, tout en appelant au respect de la Constitution et en mettant en avant la symbiose entre le peuple et l’Armée (Djeich-Chaâb, khawa-khawa), «source de fierté et de confiance». Le refus de l’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays et l’appel à la préservation de l’unité nationale et de la République ont été d’autres slogans scandés lors de ces marches qui n’ont pas dévié de leur caractère pacifique habituel (Silmia-Silmia). Les marches à travers les wilayas se sont déroulées dans le calme, encadrées par un dispositif sécuritaire. Aucun dépassement ou incident n’a été signalé, a-t-on constaté.