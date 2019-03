FCE : Ali Haddad présente sa démission de la présidence

Le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad, a annoncé sa démission, à compter de jeudi, de la tête de cette organisation patronale. Dans une lettre adressée aux membres du FCE, M. Haddad, qui présidait le FCE depuis 2014, officialise ainsi sa volonté de quitter la présidence de l'organisation, en déclarant : «J’ai décidé, en mon âme et conscience et sans contrainte, de quitter la présidence du Forum des chefs d’entreprise à compter de ce jour (jeudi)», se disant «soucieux de préserver la cohésion et surtout la pérennité» de l'organisation. Vu la conjoncture que traverse actuellement le pays, M. Haddad pense que «le FCE a grandement besoin de rassembler toutes ses forces, pour jouer un rôle constructif (...) Chacun doit favoriser la création des meilleures conditions à même de permettre au Forum de poursuivre son développement dans la sérénité et sur la voie dont décideront ses adhérents».