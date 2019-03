Des milliers de personnes de tous âges se sont rassemblées hier, après la prière du vendredi, sur le Cours de la révolution, scandant des mots d’ordre glorifiant l’Armée nationale populaire. Ils ont appelé à un changement politique profond et au respect de la constitution. Venus de toutes les localités, les manifestants portaient l’emblème national et entonnaient des chants patriotiques tout au long de l’artère en présence d’un important dispositif sécuritaire. Les jeunes et la gent féminine ainsi que des familles entières étaient nombreux dans ce rassemblement qui s’est déroulé pacifiquement sans dépassement aucun .Des manifestants ont marché du Cours de la Révolution jusqu’aux plages Rezgui Rachid et Rizzi Omar en passant par les Boulevards du 1er novembre et Benboulaid dans une mobilisation sympathique où l’ambiance des grands jours était au rendez-vous. B. G.