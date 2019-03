MASCARA : Respect des constantes

À Mascara, pour le sixième vendredi consécutif, des centaines de manifestants, parmi lesquels des jeunes et des moins jeunes, des deux sexes et de toutes catégories sociales et professionnelles, ont inverti les rues de la cité de l’Émir et les principales avenues, juste après la grande prière du vendredi, venus des différentes localités de la wilaya.

Les citoyens ont manifesté dans le calme, pour revendiquer le changement du système, où un dispositif sécuritaire bien organisé a encadré cette marche populaire. Les slogans scandés par la foule et les pancartes portées au milieu des drapeaux nationaux confirment le caractère pacifique de ces manifestations, à travers les «Silmiya, silmiya» ou encore «Djeich, chaâb, khawa khawa».

Une journée de grande mobilisation sans aucun débordement, et les jeunes qui ont participé à cette marche nous ont fait part de leurs préoccupations pour un changement politique dans le calme et la sérénité, des réformes sur tous les plans qui répondent aux attentes et aux aspiration légitimes du peuple dans un climat de confiance.

Une nouvelle journée de mobilisation massive en cette journée printanière. Face à la prise de conscience exprimée par la société refusant la politique de récupération de ces marches à des fins politiciennes, universitaires, intellectuels, militants du mouvement associatif, sportifs et chômeurs aspirent à la transformation sociale et politique de la société, pour vivre dans la dignité, la liberté et le bien-être, pour dire non à la prolongation du 4e mandat, pour des élections libres et transparentes. Une action de protestation significative, au cours de laquelle des jeunes ont marché dans les rues de la ville, pour plaider en faveur du changement et la nécessité essentielle de préserver les acquis et de ne pas franchir la barrière des constantes nationales.

A. Ghomchi