SéTIF : Fraternité et youyous

Dans cette même ambiance de fête qui prévalait hier, marquée par un élan d’unité et de fraternité, cette manifestation populaire était d’autant plus forte de symboles qui attestaient de la maturité de tous ces jeunes drapés de l’emblème national qui se sont donné rendez-vous une fois encore dans la cité d’Aïn El-Fouara, pour faire état d’une «Algérie libre, démocratique, forte et prospère», et appeler, dans une démarche pacifique, au changement et à la mise en œuvre de réformes profondes.

Des jeunes et moins jeunes, des hommes, des femmes et des familles accompagnées de leurs enfants portant l’emblème national sont venus pour dire leur attachement à un front interne plus que jamais soudé dans cette symbiose nation-ANP, forts des enseignements d’une décennie noire que les Algériens n’ont pas oubliée.

Des Algériens qui ne sont visiblement pas près de revivre cette tragédie, ses conséquences dramatiques et ses séquelles qui restent encore béantes dans les cœurs et les mémoires. «Plus jamais ça, et plus jamais nous ne tolérerons de telles souffrances de notre peuple qui était, faut-il le souligner, seul face à son destin dans cette situation dramatique qui a mis notre pays à feu et à sang», souligne Madjid, avant que Fatima ne lance un vibrant youyou pour «l’Algérie éternelle». Dans cette ambiance bon enfant sur fond de klaxons de véhicules ornés de l’emblème national au côté duquel prenait place celui de la Palestine, d’autres jeunes mémorisent avec leurs smartphones ces moments de l’Algérie forte et unie et scandent «Djeich-Chaab Khaoua, Khaoua», pour dire haut et fort leur refus catégorique de toute ingérence étrangère.

«Notre référence reste la glorieuse Révolution de Novembre, nous avons montré au monde ce dont est capable l’Algérien pour sa fierté et sa dignité. Nous sommes fiers de notre Armée, digne héritière de l’ALN», ajoute Laifa, qui n’oublie pas «les grandes réalisations de l’Algérie indépendante», et enchaîne : «Ces jeunes qui affirment aujourd’hui leur volonté d’aller de l’avant, manifestent leur engagement à relever les défis de l’Algérie en marche et montrer au monde entier leur amour pour leur patrie.»

F. Zoghbi