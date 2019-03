Bordj Bou-Arréridj : Attachement à l’unité du pays

Pour la sixième fois consécutive, les habitants de la wilaya sont sortis dans la rue, pour exprimer leur désir pour un changement profond. Jeunes, moins jeunes, femmes et même enfants ont appelé à une cassure avec le système actuel. Ces habitants qui étaient par milliers ont occupé les principales artères du chef-lieu de wilaya pour crier fort leur amour pour la patrie, mais aussi pour un lendemain meilleur.

Drapés de l’emblème national, ils ont exprimé leur attachement à l’unité du pays. Ils ont d’ailleurs refusé toute ingérence dans les affaires algériennes d’où qu’elle vienne.

Ils ont adressé un salut particulier à l’armée qui est, selon eux, dans le même camp avec le peuple. Montrant leur degré de conscience, en plus de leur civisme, les marcheurs ont appelé à l’application de l’article «7» de la constitution qui stipule que la souveraineté appartient au peuple. ils ont rappelé leur détermination à maintenir leur action jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites. Notons que la chanson patriotique entonnée par les marcheurs, les drapeaux qui étaient portés et la joie qui étaient sur les visages ont donné un air de fête à la contestation. Elle n’est pas sans rappeler les sorties populaires à la suite de la victoire de l’équipe nationale de football. Des jeunes ont profité de l’occasion pour vendre des objets aux couleurs nationales. Mais, cette fois, c’est la victoire du peuple algérien. Ce que beaucoup de citoyens parmi les marcheurs ont immortalisé. Les Algériens ont pris leur destin en main dans un élan qui a ébloui le monde. Notre pays, qui a déclenché une de ses plus grandes révolutions de l’histoire, a donné au monde des manifestations par millions empreintes de paix et de civisme. F. D.