Tizi Ouzou : Pour le changement

La mobilisation populaire, pour le changement radical du système politique en place en Algérie, s’intensifie de vendredi en vendredi à Tizi-Ouzou où une marrée humaine a encore manifesté hier pour dire d’une seule voix aux dirigeants politiques : «Dégagez et laissez-nous reconstruire notre cher pays». Pour ce sixième vendredi, la ville de Tizi-Ouzou s’est avérée largement exiguë pour contenir toute cette déferlante humaine, composée de toutes les couches populaires, venue réitérer la détermination du peuple algérien à en finir pacifiquement avec ce système politique et tous les dirigeants politiques qui l’incarnent. Ils étaient plusieurs centaines de milliers de marcheurs a envahir la ville des Genêts en cette belle journée printanière pour crier leur soif du changement et d’un devenir meilleur pour les générations futures. Drapés de drapeaux nationaux et d’emblèmes culturels amazighs, les marcheurs, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, scandaient tout au long de cette manifestation pacifique, les slogans habituels du mouvement populaire et qui étaient également transcrits sur des dizaines de milliers de pancartes et banderoles brandies à l’occasion. «Système dégage», «FLN dégage», «Nous ne voulons pas de l’article 102», «Pour l’application de l’article 2019», «102+07= sans neuf», «Dégagez tous»… ainsi que d’autres slogans aussi originaux les uns que les autres transcrits sur des pancartes brandies par les marcheurs durant cette grandiose manifestation pour le changement qui s’est ébranlée aux environs de 13 h à partir du campus universitaires Hasnaoua pour sillonner les principales artères de la ville de Tizi-Ouzou et aboutir au bout de plus de trois heures de marche au monument des Martyrs, sis à la place de l’Olivier, entrée ouest du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou.

Comme les précédentes marches hebdomadaires, celle d’hier s’est déroulée dans une parfaite ambiance festive marquée par une forte présence de familles, d’emblèmes nationaux et de drapeaux culturels amazighs dont s’est drapée l’écrasante majorité des manifestants. Cette procession humaine s’est mise en marche pour le changement radical du système politique en place. Des bouteilles eau minérale fraîche ont été par ailleurs distribuées gratuitement par des éléments du Croissant-rouge algérien (CRA) et des employés d’une entreprise locale de distribution de produits alimentaires, a-t-on constaté.

Après plus de trois heures de marche, les manifestants se sont dispersés dans le calme en se donnant rendez-vous pour vendredi prochain, si jamais le changement radical pour lequel ils se sont mobilisés depuis le 22 février dernier ne se concrétisait pas.

Bel. Adrar