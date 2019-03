Constantine : Dans le calme

Pour le sixième vendredi consécutif, des dizaines de milliers de citoyens ont envahi les artères du centre de Constantine, afin de manifester pour le départ du régime dans toutes ses composantes, en recourant aux slogans maintenant consacrés : «Djeïch, Chaâb, Khawa, Khawa», «Silmiya, silmiya», «Système dégage», «Djazaïr chouhada», etc., et défilant comme de coutume dans le calme total. Dès la fin de la prière du vendredi, mus par un même désir de faire entendre leur voix, des hommes et des femmes de tous âges ont convergé par grappes vers la place située en face de la maison de la Culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, puis les marcheurs ont emprunté le circuit habituel, lequel passe par les deux principales artères de la ville, le boulevard Belouizdad (ex-Saint-Jean) et l’avenue Abane-Ramdane. Au registre des mots d’ordre ayant fait leur apparition hier, certains exprimaient le rejet de l’application de l’article «102», lui préférant l’article «7», lequel stipule que «le peuple est la source de tout pouvoir». Petite particularité régionale, la masse humaine — brandissant drapeaux nationaux et pancartes, et beaucoup plus imposante que les semaines passées, selon certains observateurs — a scandé «La Washington, La Bariz, H’na ouled Benbadis» (ni Washigton ni Paris, nous sommes les enfants de Benbadis», en référence à l’illustre uléma natif de la ville. Enfin, il convient de mentionner l’extraordinaire élan de solidarité qui a marqué la journée d’hier, avec des packs d’eau minérale et des assiettes de dattes jalonnant le parcours des manifestants, de même que l’efficacité du discret et néanmoins présent dispositif des forces de l’ordre.

I. B.