SIDI BEL-ABBèS : Pour une société épanouie

Le rendez-vous était pris le matin déjà au niveau de la place du 1er-Novembre avec les artistes de la cité qui se sont rassemblés, pour, d’abord, évoquer leurs projets culturels et manifester leur solidarité quant à leur réalisation. Le site s'est érigé momentanément en une tribune pour soulever les contraintes de cette catégorie sociale dans l’accomplissement de leur rôle d'animation ou de la promotion de leur talent et innovation artistiques. Devant la foule, les organisateurs se sont livrés à une véritable plaidoirie pour défendre un secteur de la culture jugé comme étant un facteur d’équilibre et d’épanouissement de la société, mais délaissé par un système de gestion. Hommes de théâtre, poètes, musiciens et chanteurs se sont donné le mot pour exposer le patrimoine culturel local et interpeller à la fois une opinion quant à la nécessité de sa protection et de sa valorisation, en encourageant justement les initiatives et en favorisant la créativité artistique. Cette manière de faire, qui s’assimilait à un appel d’une frange des populations, voulait aussi une forme de mobilisation en prévision de la marche populaire de l’après-midi. Et des centaines, voire des milliers de citoyens se sont joints juste après l'accomplissement de la prière du vendredi, au lieu indiqué, pour donner le coup d’envoi à cette sixième manifestation et réitérer leur attachement au changement et à l’initiation des profondes reformes. Ils ont une nouvelle fois sillonné les principales artères de la ville, pour faire entendre leur voix et signifier surtout leur identifications aux constantes de la nation et à l’œuvre nationaliste des l’Armée nationale populaire. Toutes les catégories sociales et professionnelles étaient présentes dans cette marche, qui s’est conformée à la tradition pour respecter les normes d’organisation et faire valoir scrupuleusement la notion du pacifisme. Dans une ambiance bon enfant donc, la marche de la population de Sidi Bel-Abbès a été si singulière par l’entrée en scène des artistes, qui, par des mouvements, gestes et force de l'expression, ont donné une animation à ce parcours et lui ont attribué de la résonance.

A. Bellaha