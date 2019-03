BéJAïA : une fête grandiose

Au sixième vendredi de la contestation populaire, la ville de Béjaïa a accueilli, hier, une marée humaine venue des différentes localités de la wilaya, pour prendre part à la marche populaire pacifique revendiquant un changement radical du système, et la mise en place d’une nouvelle république avec des institutions fortes, comme exigé par les manifestants dans les rues.

Toujours au même lieu de rassemblement, le même itinéraire, la même heure après la prière du vendredi, des milliers de manifestants ont occupé hier les rues de Bejaia avec beaucoup de détermination et volonté pour faire entendre leur voix.

Hier matin des dizaines de bus des différentes communes de la wilaya, arborant le drapeau national et transportant des marcheurs, affluaient vers le chef-lieu, la ville de Bejaia.

Le commerce de la vente des drapeaux et écharpes aux couleurs nationales s’est répandu à travers tous les quartiers de la ville pour faire de ces marches une fête grandiose où le drapeau national flottait très haut entre les mains des milliers de marcheurs.

La grande marche pacifique, qui s’est ébranlée de la place de la maison de la culture, sillonnant toutes les rues de la ville, s’est déroulée dans une bonne organisation. Aux cris de «Pouvoir dégage», «Y’en a marre de ce système», «Peuple source de tout pouvoir» et «Pas de transition mais pour des élections», les milliers d’hommes, femmes, filles, garçons et les centaines de petits bambins portant des banderoles et pancartes sur lesquelles on lisait «Non a l’application de l’article 102», «Une seule revendication : système dégage» et «Pour un changement radical du système, pour une nouvelle république au service du peuple». Aux mêmes moments des centaines de voitures et motos actionnant les klaxons devançaient les manifestants sur tout le parcours emprunté.

Ainsi à travers la mobilisation de ce sixième vendredi de contestations et aussi les différentes marches organisées durant toute la semaine par les employés de différents secteurs d’activités, les manifestants sont déterminés a poursuivre leurs revendications toujours d’une manière pacifique avec une mobilisation plus forte des couches sociales afin d’aboutir à rendre la parole au peuple.

M. Laouer