FFS : « L’armée doit être la garante de la transition démocratique »

Le premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Hakim Belahcel, a appelé, jeudi dernier depuis le siège de son parti, l’Armée à être garante du bon déroulement de la transition démocratique dans le pays. Lors d’un point de presse animé au siège du parti. «L’armée doit être la garante de la transition, dans un cadre institutionnel qui émergera de la volonté populaire, et ne devrait pas influer sur le processus» a déclaré M. Belahcel.

Dans le communiqué lu par le premier secrétaire du parti, celui-ci préconise que l’institution militaire devrait se consacrer uniquement à l’exercice de ses missions de défense de l’intégrité territoriale et de la sécurité des citoyens et à se plier à la volonté de l’écrasante majorité du peuple algérien». Ce afin de trouver une issue rapide et salutaire à l’impasse politique nationale qui prévaut actuellement, et «consacrer le primat du politique sur le militaire».

A propos des manifestations populaires, M. Belahcel a rappelé que son parti «s’est engagé fortement dans cette dynamique citoyenne et a œuvré énergiquement à la maintenir à l’abri de tout détournement et essoufflement». A cet effet, il a appelé les citoyens à poursuivre la mobilisation. «Les Algériens ont démontré magistralement et pacifiquement au monde entier qu’ils ne sont ni résignés, ni anéantis», ajoute M. Belahcel pour qui, il est impératif de «revenir à la souveraineté du peuple pour qu’il puisse arriver à s’autodéterminer totalement».

Tout en soutenant que le FFS «continuera à lutter sans relâche, dans le peuple et avec le peuple, jusqu’à la satisfaction de toutes ses revendications légitimes», son premier Secrétaire précise que le parti «refuse de s’engager dans un quelconque stratagème qui permettra à ce régime de se régénérer». De même, a-t-il ajouté, qu’il s’opposera à «toute option qui faciliterait des alternances claniques dans le système et au profit du système».

«L’histoire saura se souvenir des positions des uns et des autres, notamment ceux qui ont passé leur temps à vouloir berner le peuple algérien sur l’état de santé du Président Bouteflika», a-t-il poursuivi, avant de déplorer la corruption qui a pris de l’ampleur à la faveur de l’embellie financière d’il y a quelques années.

Une aisance financière qui, estime-t-il, a également encouragé «les coups de force électoraux»

De son côté, le coordinateur de l’instance présidentielle, Ali Laskri, a mis en garde contre ce qu’il a qualifié de «coup de force» contre la volonté populaire exprimée haut et fort par les Algériens, revendiquant «la deuxième République» et «Assemblée constituante» pour un changement radical du système». «Décevoir le peuple c’est provoquer des incertitudes très graves, c’est provoquer le chaos programmé pour l’Algérie» a-t-il averti.

Ce mouvement populaire «est un sursaut de dignité» affirme également M. Laskri, estimant qu’«il faut remettre au peuple algérien le contrôle de sa dignité». A cet effet, il appellera les décideurs «à écouter la voix du peuple algérien, et libérer sa voie pour s’affranchir du diktat de la mafia politico-financière qui a squatté ses richesses, violé ses droits et a hypothéqué son avenir».

M. Laskri a également les citoyens à poursuivre la mobilisation pacifique jusqu’à la réalisation des objectifs. A savoir, «le changement radical du système et la concrétisation de la construction d’une Algérie libre et démocratique», réitérant le soutien indéfectible de son parti à cette dynamique citoyenne.

A une question sur les aboutissements de ce mouvement, M. Laskri a réaffirmé que «le FFS a tout le temps appelé au dialogue et continuera à lutter sans relâche, avec le peuple, jusqu’à la satisfaction de toutes ses revendication légitimes», en expliquant que les manifestants «sont en train de créer un rapport de force dans la rue pour qu’il y ait un changement du système».

Quant à une question sur des dissidences au sein du FFS, M. Laskri a évité d’y répondre directement, se contentant de dénoncer «le lynchage médiatique qui cible le parti». Un lynchage orchestré selon lui, par «ceux qui manœuvrent à chaque étape décisive que traverse le pays».

M. Laskri a fait savoir que le FFS a préparé une proposition pour la sortie de crise. Une proposition qui sera rendue publique lors d’une conférence de presse qui aura lieu aujourd’hui, samedi

Tahar Kaidi