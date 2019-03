En vue de faire connaitre les opportunités de formation au sein des Ecoles des cadets de la Nation et les conditions d’admission, au titre de l’année scolaire 2019-2020, le MDN organise des journées d'information dédiées aux wilayas du Sud, et ce, au niveau des maisons de la culture d’Illizi et de Laghouat ainsi qu’à la bibliothèque publique d’In Salah et la bibliothèque principale de Tamanrasset.

Les visiteurs sont venus nombreux s’enquérir des moyens et équipements pédagogiques offerts par cet établissement assurant le cycle d’enseignement moyen.

Cette manifestation a été ouverte par le commandant de la 6è RM, le général-major Mohamed Adjroud, en présence notamment d’officiers et cadres de cette RM, des autorités locales et du corps enseignant et d’associations actives de la société civile.