Au terme de leur mission en Algérie : Les ambassadeurs de Palestine et d’Azerbaïdjan reçus par M. Bouchareb

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, a reçu, jeudi à Alger, les ambassadeurs de Palestine, Louay Aïssa, et de la République d'Azerbaïdjan, Maher Alyeine, au terme de leur mission en Algérie.

Au cours de ces entretiens qui ont porté sur «l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement», M. Bouchareb a réitéré «le soutien de l'Algérie au peuple palestinien et à sa lutte pour le recouvrement de ses droits nationaux légitimes, à savoir l'établissement d'un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale», dénonçant, dans ce sillage, «la position unilatérale des Etats-Unis d'Amérique consistant en le transfert de son ambassade à El-Qods occupé».

Pour sa part, l'ambassadeur palestinien «a salué la position de l'Algérie en faveur de la lutte du peuple palestinien», et «son soutien à toutes les étapes de l'unité des rangs palestiniens», se félicitant du fait que l'Algérie eut été un des pays qui a, de tout temps, tenu ses engagements vis-à-vis de cette cause, notamment à travers le paiement régulier de ses contributions à l'Autorité palestinienne».

Par ailleurs, M. Bouchareb a évoqué avec l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan «les relations bilatérales privilégiées, notamment au niveau politique et diplomatique», réitérant, à cet égard, l'attachement des deux pays à hisser leurs relations économiques et culturelles au niveau de la représentation diplomatique et politique».

Cette rencontre a constitué «une occasion pour mettre en avant la nécessité de renforcer la coopération parlementaire à travers le rôle des deux groupes d'amitié dans le rapprochement entre les deux Parlements, au service des intérêts suprêmes des deux pays».

A cette occasion, l'ambassadeur s'est félicité de «la qualité des relations historiques» unissant les deux pays et des perspectives de la coopération à l'avenir, à travers «la signature d'accords de coopération dans le domaine de la justice et des mémorandums d'entente en matière d'énergie, d'enseignement supérieur et de culture».