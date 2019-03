DANS LA LUCARNE : Un match et des enseignements

Lorsque vous avez des échéances, il n’est jamais facile de se rattraper comme on l’aurait voulu ou souhaité. Car le temps presse et le football mondial est en mode «dates FIFA». C’est ce temps imparti par ceux qui commandent le football mondial qui l’ont décidé. Il peut être utilisé à bon escient si vous ne voulez pas passer à côté de votre préparation. C'est-à-dire que vous ne serez jamais devant le cas où vous avez l’embarras du choix. C’est un peu à prendre ou à laisser. Vous n’aurez pas de séances où vous pourriez «placer un match amical ou deux», mais avec les locaux. Ce n’est plus possible du fait que la FIFA et l’UEFA ne veulent pas que les autres nations puissent bénéficier de leurs joueurs comme bon leur semble. Ce n’est plus possible de nos jours. Les «grands» de ce monde qui dirigent le «ballon rond» international en ont décidé ainsi. C’est comme cela que le football africain est régi. Les clubs et les nations sont appelés à se conformer à la règle et le risque de le payer fort cher. Par conséquent, les nations africaines sont tenues à respecter à la lettre les dates FIFA les sanctions prévues dans le domaine. De plus, vous ne pourrez jamais avoir en main les joueurs «pros» sollicités. Car vous pouvez jouer avec les locaux, mais nullement avec les «pros» qui sont royalement payés par leurs clubs professionnels. Ceci dit, notre équipe nationale a pu profiter justement de ces dates FIFA pour jouer un match officiel rentrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019 contre la Gambie et un deuxième amical, trois jours après, face à la Tunisie. C’est le seul moyen pour profiter de tous les joueurs «pros». Le sélectionneur national Belmadi a fait du match contre la Tunisie, le «match-référence» pour bien jauger ses sélectionnés. Car les occasions seront peu nombreuses pour lui avant le début de la CAN-2019, le 21 juin prochain. Il avait fait un choix qu’il a jugé judicieux en laissant le «gros lot» de joueurs «pros» sur le banc. Il les avait par contre alignés en match amical contre les Tunisiens. À vrai dire, la deuxième équipe qui avait affronté la Tunisie a montré un «look» plus ou moins convaincant. Certes, le «onze» ayant affronté la Gambie était assez intéressant, mais la vérité des «23» qui feront le voyage égyptien s’y trouve dans la deuxième composante. Il aura peut-être à changer un joueur ou deux mais…Cette deuxième équipe qui a gagné devant la Tunisie suite à un penalty inscrit par Bounedjah, suite à une faute provoquée par Mahrez. Globalement, le «onze» qui a foulé le «ground» de Tchaker devant les gars de Carthage était très intéressants. Il est fort possible qu’il ouvrira le bal dès qu’on saura dans quel groupe la providence du tirage au sort nous mettra, le 12 avril prochain au Caire. Il y a lieu d’affirmer que Belmadi est en train de retrouver le sourire du fait qu’il n’était pas facile de l’emporter devant une équipe tunisienne qui avait joué pour gagner. Il n’y avait qu’à voir l’engagement imprégné au match pour en être fixé. Certes, le joueur du Havre, Victor, s’est blessé, mais il a pu voir tout le monde dans cette empoignade en amical. Là, il pourra bien se préparer pour cette importante compétition africaine en Égypte en plein été. Ça va chauffer, c’est le moins que l’on puisse dire !

Hamid Gharbi