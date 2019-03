NAHD 1 – CRB 3 : UN CHABAB RENVERSANT

Le CR Belouizdad a arraché, jeudi au stade du 5-Juillet, sa qualification pour les demi-finale de la coupe d'Algérie. Le Chabab a pris le dessus sur le NA Hussein Dey, à l'issue d'une rencontre à rebondissements. Les camarades de Balegh se sont imposés par le score sans appel de 1 à 3, à l'occasion de la seconde manche entre les deux équipes algéroises. Pour rappel, le Nasria avait remporté la première rencontre sur le score étriqué de 0 à 1. Dominée principalement par l'aspect tactique et marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, cette partie entre deux grands rivaux a débuté sur un faux rythme.

Aucune des deux formations ne souhaitait prendre de risque inutile. En effet, adoptant des schémas tactiques assez similaires (4-5-1), les deux teams ont choisi de jouer la prudence, notamment durant le premier half, où le jeu était pratiquement concentré au milieu du terrain avec beaucoup de duels. Durant la première demi-heure, le public présent dans les gradin n'a vraiment rien eu à se mettre sous la dent. Il a fallu une balle arrêtée pour débloquer la situation. 29', d'un coup franc bien botté, Saâyoud trouve Keddad au point de penalty.

Le défenseur central du Chabab s’élève plus haut que tout le monde pour tromper Gaya d'une superbe tête croisée au second poteau. Il donne l'avantage Au CRB, qui revient à égalité au vu du score de la première manche, et relance le derby par la même occasion. La partie a par la suite gagné en intensité. C'est sur balle arrêtée que le Nasria égalise, aussi. 43', Yaya profite d'une sortie hasardeuse de Cedric pour reprendre de la tête le coup franc de Yousfi sur le côté droit. De retour des vestiaires, les poulains du coach Amrani ont pris l'initiative du jeu à leur compte. Ces derniers ont tenté, tant bien que mal, de faire le jeu face à un adversaire qui a surtout favorisé le jeu de contre. 57', Tariket tente de surprendre le gardien d'un tir lointain. Sa balle est bien captée par Boussouf. 60', le Chabab reprend l'avantage. Keddad signe son doublé du jour en reprenant du plat du pied le coup franc de Saâyoud au premier poteau. Après cette réalisation, le jeu s'est carrément emballé avec des occasions de part et d'autre. 66', la balle de Laribi est repoussée in extremis par Nessakh. 68', Boussouf quitte sa surface pour aller s'imposer dans son duel avec Saâyoud. 71', le heading d’Ouartani passe tout près du cadre. 76', le coup franc de Bechou passe sur la transversale. 82', l'arbitre de la rencontre Bekouassa accorde un penalty au Chabab suite à une faute de Khassef sur Selmi dans la surface. Saâyoud se charge d’exécuter la sentence et scelle le sort de cette partie. Il envoie ainsi son équipe en demi-finale. Lors du tour prochain, les camarades de Bouchar seront confrontés au vainqueur du match PAC-JSMB, prévu samedi.

Redha Maouche