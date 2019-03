Qui aura le dernier ticket pour les demi-finales ?

Le Paradou AC croisera le fer avec la JSM Béjaïa, aujoud’hui, à l’occasion des quarts de finale de la coupe d’Algérie, au stade Omar-Hamadi. Au match aller, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul, avec un score vierge, au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa.

Chaque équipe tient absolument à passer cette étape avancée de l’épreuve Dame Coupe. Les Pacistes tiennent à marquer l’histoire en atteignant, pour la première fois, le stade des demi-finales.

Les Béjaouis, qui ont déjà remporté le trophée tant convoité, s’attendent à une difficile confrontation devant une équipe qui occupe les premières loges de la Ligue 1 et qui marche bien en ce moment, puisqu’elle est sur une série de huit victoires d’affilée.

En recevant la JSMB, le PAC part certes avec les faveurs des pronostics, en raison des forces en présence. Toutefois, comme Dame Coupe a ses caprices et ne répond souvent pas à la logique, ’on s’attend à une difficile confrontation où rien n’est joué d’avance. Les poulains de Mouoz Bouokaz, même s’ils évoluent en Ligue 2, croient en leurs chances de piéger leurs homologues pacistes, surtout que lors de la manche aller, ils ont dominé leur adversaire du jour et ont démontré des capacités non négligeables qui le leur permettent. Rien n’est donc encore joué par rapport à la qualification.

Les deux formations partent à égales chances au coup d’envoi de la rencontre. Boudaoui et ses camarades, autant qu’Allali et les siens se sont chacun de son côté préparés dans les meilleures conditions, afin d’aborder cette joute importante avec les meilleurs atouts.

Cela promet un match chaud et plaisant. On saura, dès ce soir, quel sera le nom du dernier qualifier au carré d’as et qui rejoindra l’ESS, le CSC et le CRB, qui ont déjà leur billet en mains pour les demi-finales.

