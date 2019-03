Retrait immédiat du permis de conduire : La mesure abrogée

Une nouvelle procédure pour le retrait du permis vient d’être mise en place. Le ministère de l’Intérieur a en effet envoyé une instruction aux walis en vue d’arrêter l’application de l’ancienne mesure consistant à procéder au retrait immédiat du permis sur la voie publique. Celle-ci a été remplacée par une série de procédures plus souples, et ce à compter du 25 mars.

Les walis sont instruits d’«arrêter les retraits de permis par les agents chargés de la surveillance routière». Désormais, cette mission sera confiée «au wali à travers la commission de suspension du permis de conduire».

L’agent de l’ordre qui constate l’infraction routière «délivre un procès-verbal de contravention avec une demande de retrait de permis par la commission compétente». Le procès-verbal est remis à l’auteur de l’infraction pour lui permettre de payer l’amende et l’informer de l’obligation qu’il a à se présenter devant la commission de retrait du permis de sa wilaya de résidence.

Le conducteur sera convoqué pour comparaître devant la commission «par tous les moyens possibles», dont le téléphone ou l’e-mail qu’il devra communiquer à l’agent au moment de la constatation de l’infraction.

La commission reçoit une copie du procès-verbal dans un délai de 48 heures à partir du moment de la constatation de l’infraction. Elle décide, lorsque l’automobiliste comparait devant elle, de suspendre ou non le permis et en cas de suspension, le permis est saisi le jour de la prise de décision de retrait qui est aussi la date de début de comptabilisation de la durée de suspension du permis.

La suppression du retrait immédiat du permis pour les infractions routières est «une mesure d’apaisement l’ancienne procédure cause de nombreux désagréments (aux conducteurs), notamment la durée des délais au cours desquels les permis retirés sont acheminés aux wilayas de résidence des automobilistes», signale le ministère de l’Intérieur.

De «nombreux cas de perte» de permis retirés sont également déplorés par le ministère pour qui ces cas provoquent «l’ire des citoyens» qui «ne récupèrent pas leurs permis alors qu’ils ont réglé les amendes».

La nouvelle mesure ne s’applique pas aux «délits» qui seront toujours sanctionnés par un retrait immédiat.

Il est utile de rappeler que les délits et infractions entraînaient jusque-là le retrait immédiat du permis avec effet suspensif de la conduite concernant les blessures ou homicide involontaire, le non-respect des règles de la circulation routière, la conduite en état d’ivresse entraînant des blessures ou homicide, la conduite en état d'ivresse, délit de fuite, refus d'obtempérer aux injonctions des agents habilités à constater les infractions ou de se soumettre aux vérifications prescrites par la loi, transport de conteneurs par véhicule non équipé de système de fixation, non-respect des limitations de vitesse, non respect des signalisations prescrivant l'arrêt absolu, circulation sur la bande d'arrêt d'urgence.

Il s’agit également de la circulation en sens interdit, qui entraîne 3 mois de suspension, le refus de priorité (article 72/2), 3 mois de suspension ; la manœuvre interdite sur autoroute et route express (article 72/4) 3 mois de suspension ; la circulation ou le stationnement, la nuit par temps de brouillard en un lieu dépourvu d'éclairage, d'un véhicule sans éclairage, ni signalisation (article 72/8) 3 mois de suspension ; la circulation sur la voie immédiatement située à gauche, dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf places ou de marchandises d'une longueur dépassant sept (mètres ou d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à deux tonnes.

Salima Ettouahria