Alimentation en eau potable : Suspension partielle lundi à Alger

Une suspension de l'alimentation en eau potable impactera, le lundi 1er avril, certaines communes d'Alger et reprendra progressivement durant la nuit du même jour au lendemain, annonce la Société des Eaux et de l'Assainissement d'Alger (SEAAL). Les communes concernées par cette perturbation, qui s'étalera de 08 h 00 à 23 h 00, sont El Biar ; Hydra ; Ben Aknoun (Chemin Doudou Mokhtar) ; Bir Mourad Raïs (sauf quartier des Vergers) et enfin Birkhadem (zone de Tixeraine), précise un communiqué de la SEAAL.

Tout en expliquant que cette perturbation est due à la mise en service d'une nouvelle station de pompage, la SEAAL indique que cette procédure nécessite des travaux de trois (03) raccordements de canalisations de refoulement, l'objectif étant de «sécuriser» l'alimentation en eau potable durant la saison estivale.

A ce titre, la Société informe ses clients de la mise en place d'un dispositif de citernage au profit des

usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers), tout en les priant de «l'excuser» pour les désagréments induits par ces travaux et met à leur disposition, pour information, les coordonnées de son Centre d'accueil téléphonique opérationnel (1594), joignable en permanence, de jour et de nuit.