Ressources en eau : Intenses préparatifs pour la saison estivale

Le ministère des Ressources en eau a organisé une réunion consacrée à l’examen de l’état de mise en œuvre des programmes de développement de son secteur à travers le territoire national, et ce en prévision de la saison estivale de 2019, a indiqué un communiqué émanant de ce département.

Cette réunion a regroupé les directeurs centraux du ministère, les directeurs des ressources en eau de wilayas, les directeurs généraux des organismes de gestion du service public de l’eau ainsi que les représentants des entreprises chargées de la réalisation des projets.

Les différents responsables ont tenu à rappeler la situation «difficile» qui a prévalu durant la saison estivale 2017, marquée par des perturbations en matière d’alimentation en eau potable ayant affecté 25 wilayas. Une situation qui s’est «relativement améliorée» en été 2018 grâce à la mise en œuvre d’une batterie de mesures pour la prise en charge de ce déficit. Il a été précisé à l’occasion, le lancement d’un programme complémentaire d’urgence pour 30 wilayas du pays.

Le bilan établi à mars 2019 fait ressortir à ce propos une amélioration «considérable» en matière de l’AEP à l’échelle nationale, ont souligné les responsables du ministère. 80% de la population est actuellement desservie au quotidien (dont 45% en H24).

Néanmoins pour assurer la disponibilité continue du précieux liquide, «pas moins de 327 projets dont une vingtaine à caractère structurant, tous programmes confondus, seront graduellement mis en service d’ici la saison estivale 2019 et permettront de mobiliser plus de 1,3 million de m3 supplémentaires par jour, faisant bénéficier plus 6 millions d’habitants d’une meilleure desserte en eau potable», a souligné le département ministériel.

Sur le plan de la qualité, les opérateurs de service public de l’eau potable ont pris les dispositions nécessaires en matière de constitution de stocks suffisants de produits de traitement de l’eau tels que le sulfate d’alumine, l’hypochlorite de calcium, le polymère, le permanganate de potassium, le chlorure ferrique entre autres et l'acquisition d’équipements de laboratoire (étuves d’évaporation, auto-analyseurs, microscopes renversés, adoucisseurs).

Les opérateurs du secteur ont également pris les dispositions nécessaires en matière de nettoyage et désinfection des réservoirs et châteaux d’eau ainsi que le renforcement du contrôle de la qualité de l’eau au niveau des points de prélèvement et de distribution, des réservoirs et châteaux d’eau, en multipliant les fréquences d’analyses, notamment aux points critiques du réseau.

En outre, continue la même source, dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydriques, le ministère des Ressources en eau en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a engagé un programme triennal 2019-2021 de prise en charge d’environ 6.000 sources sur les plans de l’aménagement, de la gestion et du contrôle de la qualité.

En matière d’organisation, les opérateurs de gestion du service public de l’eau ont été instruits à l’effet de mobiliser tous les moyens d’intervention nécessaires, de renforcer les astreintes pour intervenir efficacement et avec célérité en cas d’incidents, de redéployer les effectifs selon les besoins et de planifier les congés annuels pour disposer d’une présence optimale des responsables et des personnels opérationnels pour assurer la continuité du service public, a encore ajouté le communiqué.

De même, un programme d’information et de communication spécial saison estivale est élaboré afin de renforcer la relation avec les usagers du service public de l’eau. Il s’agit notamment d’anticiper sur les perturbations qui pourraient survenir dans l’alimentation en eau potable en utilisant tous les moyens de communications disponibles (presse, radio, tv, affichage, réseaux sociaux et les centres d’appels téléphoniques opérationnels (CATO), etc.).

Pour leur part, les directeurs des ressources en eau de wilayas et maîtres d’ouvrages ont été appelés à faire preuve de «plus de rigueur» dans le suivi des programmes et de «porter assistance» aux entreprises pour la levée de toutes les contraintes entravant le bon déroulement des travaux. Il a été exigé également des gestionnaires du service public de l’eau une présence «effective» sur terrain pour une «meilleure» efficacité dans la prise en charge des doléances des citoyens et des incidents techniques qui pourraient survenir et causer des perturbations de la distribution. Le renforcement de la communication institutionnelle et l’information des usagers est aussi un point qui a été soulevé et préconisé.

Mohamed Mendaci