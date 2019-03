Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a démenti hier des informations faisant état d'une saisie de passeports diplomatiques, les qualifiant de «farfelues et dénuées de tout fondement». «Les informations diffusées par quelques organes de presse, notamment électroniques, au sujet d’une prétendue saisie par une autorité sécuritaire de passeports diplomatiques, sont farfelues, fausses et dénuées de tout fondement», précise le communiqué du MAE. Tout en rappelant que cette catégorie de passeports est «délivrée exclusivement aux seules personnes habilitées, conformément aux lois et règlements en vigueur», le ministère des Affaires étrangères atteste qu’ «aucune mesure restrictive n’a été prise par quelque autorité que ce soit contre les détenteurs de ces documents de voyage».