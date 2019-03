M. Gaïd Salah en visite dans la 4e région militaire (Ouargla) : « Un pays qui jouit de la paix est celui doté d’une armée puissante »

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué jeudi que «le pays qui jouit de la paix et qui est optimiste quant au présent et au futur de ses enfants, c'est le pays qui dispose d'une armée puissante dans tous les sens», a souligné un communiqué du MDN.

Accorder de l’importance à la qualité de la formation du militaire diplômé, «c'est accorder de l’importance à cet élément et à sa contribution efficace dans le renforcement des remparts de nos Forces armées. Le pays qui jouit de la paix et qui est optimiste quant au présent et au futur de ses enfants, c'est le pays qui dispose d'une armée puissante dans tous les sens», a-t-il dit lors d'une allocution d’orientation prononcée au troisième jour de sa visite dans la 4e égion militaire (Ouargla).

Dans son allocution d’orientation tenue devant les cadres et les personnels des unités du Secteur de Biskra et qui a été diffusée à toutes les unités de la Région, via visioconférence, le général de corps d'Armée a mis l’accent sur l’importance d’apporter à l’appareil de formation de l’ANP tout l’appui nécessaire, en ce qu'il représente une «véritable pépinière» d’hommes, qui pourvoit les Forces armées en «élites qualifiées et de haut niveau, parfaitement conscientes de la nature et de l’importance des missions confiées».

« A ce titre, je tiens à rappeler et à insister sur le fait que la puissance de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, est puisée essentiellement de la force de sa composante humaine qui œuvre, sans répit, à acquérir tous les facteurs de l’expérience professionnelle conformément aux missions assignées, tout en veillant à donner l’exemple en termes de patriotisme et d’esprit de sacrifice», a-t-il ajouté. «Telles sont les qualités et les valeurs que nos institutions de formation contribuent à imprégner dans les esprits et les cœurs des hommes, et veillent à les développer et les promouvoir pour en faire une référence constante et un critère déterminant à adopter lors de l’évaluation scolaire et même professionnelle», a-t-il appuyé. Pour lui, «ceci est une mission, voire une responsabilité majeure et sensible, dont cette Ecole et tous les autres établissements du système de formation, doivent veiller à l’accomplissement de la manière la plus judicieuse», a-t-il relevé.

Le général de corps d’Armée a tenu à rappeler aux personnels de la Région et, à travers eux, l’ensemble des personnels de l’ANP, de «l’impératif de veiller en permanence et sans cesse à accomplir les nobles missions qui leur sont assignées, prenant exemple sur leurs aïeux de l’Armée de Libération Nationale». «Le sens de patriotisme dont vous faites preuve, vous hommes de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, vous, enfants de l’Algérie souveraine, libre et indépendante, émane certainement du sens et des valeurs de l’histoire qui constituent en permanence, non seulement une source de fierté mais aussi un fort appui moral qui vous impulse, vous et l’ensemble des personnels de l’ANP, voire tous les enfants de l’Algérie, à davantage d’efforts persévérants et de travail fructueux et dévoué au service de l’Armée et de la Patrie», a-t-il assuré . «Dans ce cadre, nous tenons impérativement à la valorisation de l’histoire, qui n'est possible qu'en perpétuant la mémoire et en suivant l’exemple. Pour l'ANP, il s'agit de sa détermination à demeurer la digne héritière de ses aïeux, et pour ce faire, notre Armée doit œuvrer avec dévouement à la concrétisation des nobles objectifs tracés», a-t-il ajouté. Le général de corps d’Armée a consacré la troisième journée de sa visite dans la 4e Région militaire, à l’inspection de quelques unités relevant du Secteur militaire de Biskra. A l’entame, le général de corps d’Armée a inspecté le projet de réalisation du Centre de repos et de cure thermale à Biskra, qui s’étend sur 21 hectares de superficie, dont la pierre angulaire a été posée par le général de corps d’Armée en octobre 2017, et dont la livraison est prévue avant la fin de l’année en cours. Un projet prometteur qui dispose de toutes les infrastructures d’hébergement, de détente et de soins, où il s’est enquis de la qualité et de l’état d’avancement des travaux, et a donné des orientations et des instructions aux responsables de cet important projet, afin de respecter les délais convenus pour la livraison.

A l’issue de la cérémonie d’accueil au niveau de l’Ecole supérieure des Troupes spéciales et en compagnie du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire, le général de corps d’Armée a suivi un exercice démonstratif exécuté par les élèves de l’Ecole, ayant pour thème «Un détachement des Troupes spéciales dans une mission de libération d’otages retenus par un groupe terroriste retranché dans des bâtisses», en utilisant des véhicules légers, munis d’échelles d’assaut et de chasse. Un exercice marqué par la grande rapidité d’exécution de ce genre d’actions de combat, menées par les éléments des Troupes spéciales, caractérisées par leur précision et leur professionnalisme, ce qui démontre sur le terrain, «le haut niveau de formation et d’instruction, dispensées au profit des élèves et des stagiaires de cette Ecole supérieure, permettant le rehaussement permanent des aptitudes, des capacités et de la disponibilité des Troupes spéciales, à l'accomplissement parfait de leurs missions, de jour comme de nuit, et en toutes conditions et circonstances». A l’issue de la rencontre, le général de corps d'Armée a écouté les interventions des personnels qui ont réitéré leur aptitude et leur engagement à accomplir leurs missions jour et nuit et dans toutes les circonstances.

Préserver la souveraineté nationale

et l’unité territoriale et populaire

M. Ahmed Gaïd Salah a inspecté jeudi des unités de la 4e Région militaire et présidé une séance de travail avec l’état-major, les commandants des Secteurs opérationnels, les commandants des Unités de la Région, ainsi que les responsables des différents services de sécurité, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). En compagnie du général-major Hassan Alaïmia, commandant de la 4e Région militaire, le général de corps d'Armée s'est recueilli à la mémoire du chahid Chihani Bachir, dont la 4e Région militaire porte le nom, avant d'inaugurer des structures administratives à l’instar d’une bâtisse abritant des bureaux de l'état-major de la Région, où il a inspecté les différents pavillons et présidé une réunion de travail avec le Commandement et l’état-major de la Région, les commandants des Secteurs opérationnels, les commandants des Unités de la Région ainsi que les responsables des différents services de sécurité. Lors de cette réunion, Gaïd Salah a également suivi un exposé global sur la situation générale de la Région, présenté par son commandant, avant de prononcer une allocution d’orientation dans laquelle il a rappelé «les grands efforts consentis pour réunir tous les moyens nécessaires permettant aux unités de la Région, déployées le long de la bande frontalière, d’accomplir leurs missions avec l’efficacité requise». «Comme vous le savez déjà, tous les facteurs de réussite ont été réunis et tous les moyens de développement professionnel en matière d’équipement, de formation, de préparation et de sensibilisation ont été mis à disposition. Nous sommes pleinement conscients que les efforts consentis durant ces dernières années, sur plus d’un plan, ont permis d'atteindre un haut degré de professionnalisme et une expérience combative et opérationnelle avérée, comme ils ont induit, essentiellement, une conscience absolue quant à la sensibilité des missions confiées et l’impératif de leur accomplissement de la façon la plus judicieuse», a affirmé le général de corps d’Armée. «Notre satisfaction à chaque visite rendue aux personnels et à chaque inspection des unités, des Régions et des Forces, est d’autant plus grandissante que nous demeurons toujours plus exigeants, car les défis se multiplient et s’accélèrent et l’Algérie mérite, de tous ses enfants là où ils se trouvent, d’être son rempart impénétrable. Ainsi, nous sommes sereins, car nous ressentons effectivement que l’ANP est la digne héritière de l’Armée de libération nationale». Le vice-ministre de la Défense nationale a conclu son intervention en assurant qu'il «n’y a aucune crainte pour une Patrie dont les personnels de son Armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent ses leçons et ses enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin vers l’acquisition davantage de puissance à même de garantir l’omnipotence de l’Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire».