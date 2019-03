Produits agricoles : La certification, « un outil irremplaçable »

La certification constitue une meilleure assurance et une preuve irréfutable que les produits agricoles sont de bonne qualité. Cette pratique est devenue indispensable, dans le sens où elle garantit une confiance entre les producteurs et les consommateurs. Et c’est pour justement mettre ce rôle en exergue, qu’une journée d’étude a été organisée jeudi, au niveau du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants.

Cette rencontre, qui coïncide avec la célébration du 27e anniversaire de la création du Centre, a été placée sous le thème «La certification au service de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale». Elle a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Kamel Chadi, en présence de wali de la capitale, M. Abdelkader Zoukh, ainsi que plusieurs cadres du ministère.

S’exprimant, en cette occasion, M. Chadi a mis l'accent sur l'importance de la certification, qui est, selon lui, un outil irremplaçable pour l'évaluation des produits agricoles, affirmant qu’elle garantit un système de production reconnu répondant aux exigences internationales. «L’opération de certification assure la qualité des semences et des plants qui sont produits conformément aux normes légales pour garantir leur disponibilité et assurer les programmes nationaux», a-t-il dit.

Il a dans ce sens affirmé que le Centre national de contrôle et de certification des semences et plants assure pleinement la mission qui lui a été confiée. D’ailleurs, et dans le but développer davantage ces activités, le SG a fait état de plusieurs propositions, dont le recours à des semences de haute qualité qui s'adaptent à toute région à vocation écolo-agricole et l'amélioration des procédés de contrôle, par l'introduction de nouvelles techniques de forage et le développement de moyens complémentaires pour la gestion durable des systèmes de production.

Il a également proposé l'élaboration d'une stratégie d'orientation, de formation et de communication sur les nouvelles techniques relatives à la certification des semences et des plants et l'évaluation des impacts socio-économiques des nouvelles technologies sur la filière des semences et des plants, à travers une coopération interprofessionnelle efficace.

Pour ce faire, M. Chadi a préconisé l'élargissement du domaine de certification à d'autres domaines et aux laboratoires régionaux du Centre, ainsi que le renforcement de la variabilité génétique, à travers la caractérisation moléculaire, qui est considérée comme un outil essentiel pour le programme de développement de la filière des semences et des plants. Par ailleurs, ce responsable a fait savoir que le taux de la contribution du secteur agricole dans le PIB est estimé à 12,3%, ajoutant que la valeur de la production agricole avait atteint, l'année dernière, 3.216 milliards de dinars. M. Chadi a fait savoir que l'Algérie fournissait plus de 70% de ses besoins alimentaires, grâce à la production locale, tout en indiquant la réalisation d'excédents dans quelques produits lui permettant d'accéder au marché international, à l'image des dattes, de l'huile d'olive, des fruits et légumes.

Certification de 180.000 hectares de semences potagères

Selon lui, l'encouragement de l'investissement privé local et étranger, la création de grandes exploitations agricoles, le développement permanent des filières agricoles stratégiques (céréales, lait, fourrages et viandes), le soutien et l'accompagnement des porteurs de projets prometteurs et l'établissement des bases des filières agricoles et industrielles destinées à l'exportation, figurent parmi les principales réformes engagées par le ministère de tutelle afin de soutenir la croissance économique du pays.

«Cette nouvelle orientation a permis la définition des perspectives du secteur pour la période 2017-2022, et ce pour renforcer la sécurité alimentaire du pays et diversifier l'économie nationale. Elle vise également la réduction du déséquilibre commercial des produits agricoles, à travers l'extension des surfaces irriguées pour atteindre 2 millions d'hectares, le développement du machinisme agricole, la réduction de la superficie des terres en friche et le renforcement de la protection sanitaire animale et végétale», a-t-il déclaré.

Poursuivant ses propos, le même responsable a révélé que trois millions de quintaux de semences sont produites par an au niveau national dans la céréaliculture, tandis que les niveaux de production dans la filière de la pomme de terre ont atteint les 3,7 millions de quintaux de semences par an au niveau national. De son côté, la directrice du Centre, Mme Zakia Mellah, a indiqué que l'opération de certification est «un moyen important et nécessaire pour donner une plus-value aux produits végétaux et agricoles», et ce en vue «d'assurer leur conformité aux normes internationales dans la chaîne de production et faciliter leur commercialisation au niveau international».

Dans cette optique, elle a révélé que le Centre national de contrôle et de certification des semences et plants procède actuellement au contrôle et à la certification de 180.000 hectares de semences potagères, de 22.000 ha de plants de pommes de terre et de 12.500.000 plants d'arbres fruitiers et vignobles. «Le développement du secteur des semences et des plants constitue le premier maillon de la chaîne de production agricole, d’où l’importance accordée par la tutelle à ce segment qui permets aux producteurs algériens de valoriser des produits de haute qualité sur des marchés nationaux et étrangers», a-t-elle dit.

Sarah A. Benali Cherif