Abattoirs d’Alger : Une rentabilité en baisse

La rentabilité des abattoirs de la wilaya d'Alger a reculé, en 2018, à 9.900 tonnes de viande rouge, contre plus de 10.000 tonnes en 2017, des résultats qu'explique la baisse du taux d'abattage en raison de la fièvre aphteuse qu'ont connue les abattoirs durant la dernière saison estivale, a-t-on appris de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya, Yousfi Abdelhalim. Dans une déclaration à l'APS, M. Yousfi a fait état d'une «légère baisse» en termes de rentabilité des abattoirs d'Alger en matière de viande rouge en 2018 (soit 9.900 tonnes, contre plus de 10.000 tonnes en 2017), en raison de la réduction des têtes de cheptels abattus à cause de la fièvre aphteuse, et partant l'arrêt d'importation de ce type de bétail à titre préventif. À cet effet, les médecins vétérinaires ont multiplié les opérations de contrôle au niveau des abattoirs d'Alger afin de détecter toutes les têtes de bovins destinés à l'abattage, a indiqué le même responsable, rappelant la démultiplication des foyers de fièvre aphteuse durant la période d'été de l'année passée à travers plusieurs wilayas. Un total de 167.474 têtes de cheptels ont été contrôlées et abattues, donnant lieu à quelque 9.913 tonnes de viande rouge, pour répondre aux besoins des Algérois en la matière, a-t-il dit. Plus précis, M. Yousfi a avancé le nombre de 30.000 têtes de bovin contrôlées au niveau des abattoirs du Ruisseau, d'El-Harrach et des Eucalyptus (abattoir privé), ce qui a permis, selon lui, de mettre sur le marché une quantité de viande rouge estimée à 7.348 tonnes, auxquelles s'ajoutent 2.565 tonnes issues de l'abattage de plus de 173.000 têtes de moutons. Les opérations d'inspection et de contrôle vétérinaires effectuées dans les abattoirs d'Alger ont permis d'éviter l'abattage d'un nombre de têtes bovines atteintes de la fièvre aphteuse, notamment au Ruisseau, une opération accomplie sans enregistrer aucun foyer purulent chez les éleveurs de la capitale. Pour ce qui est de la viande blanche, M. Yousfi a fait état d'une production s'élevant à 600 tonnes, contre une production de 4.216 tonnes de ressources de pêche constatés dans le cadre du contrôle vétérinaire des points de vente des poissons à Alger. Les services vétérinaires de la wilaya d'Alger ont saisi plus de 62 tonnes de viandes rouge, blanche et de produits halieutiques impropres à la consommation, a fait savoir M. Yousfi. L'inspection vétérinaire de la wilaya d'Alger a contrôlé, dans le même cadre, près de 6.000 boucheries (viandes rouge et blanche), 341 points de vente de produits halieutiques et près de 450 points de vente de viandes et poissons surgelés, ainsi que des fast-food, restaurants et épiceries. En 2018, les médecins vétérinaires ont contrôlé 562 chambres froides, 242 unités de transformation de viandes et 923 unités de transformation de lait et ses dérivés, a rappelé le responsable. Dans le cadre des commissions mixtes avec la direction du commerce et les bureaux d'hygiène de la commune, les services de l'inspection vétérinaire ont saisi 1 tonne de poissons, 704 kg de saucisses, près de 7.5 tonnes de viande rouge, 25 tonnes de viande blanche et 866 kg de fromages, a-t-il rappelé.