Coopération algéro-néerlandaise : programme d’appui dans la formation agricole

La Chambre nationale d’agriculture a abrité, hier, en son siège sis au palais des expositions des Pins-Maritimes d’El Mohammadia (Alger), la signature d’un programme de coopération entre, d’une part, la Chambre nationale d’agriculture, représentée par son président, M. Doubbi Bounoua Ladjel, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, représenté par M. Brahimi Azzedine, directeur des études de la coopération, et d’autre part, la partie néerlandaise représentée par l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas et de M. Frans Gosses en sa qualité de coordinateur régional pour l’Afrique de l’organisation hollandaise «Experts Seniors PUM». S’exprimant à cette occasion, M. Doubbi Bounoua a indiqué que le programme porte sur le renforcement des compétences des jeunes des établissements de formation dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. «La finalité c’est de pouvoir améliorer l'employabilité des jeunes diplômés sortant de ces centres de formation professionnelle à travers le renforcement des compétences pédagogiques de ces établissements», a-t-il expliqué, non sans préciser qu’actuellement, pas moins de deux centres de formation dits "centres d’excellence" sont concernés par ce programme. Il s’agit du centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Messerghine (Oran) dans la filière maraichère et du CFPA de Foughala (Biskra) dans la filière des dattes. De son côté, le représentant de l’organisation hollandaise "Experts Seniors PUM", Frans Gosses, a expliqué que cet organisme, créé depuis quarante ans, est opérationnel dans une quarantaine de pays à travers le monde dont 17 pays africains. En tant que coordinateur régional pour l’Afrique, M. Gosses a déclaré que son organisation réalise en moyenne 2.000 missions par an dont la moitié est effectuée au niveau du continent africain. «Pour l’Algérie, nous comptons réaliser 45 à 60 missions par an», a-t-il ajouté, non sans indiquer au passage que le PUM compte pas moins de 2.000 experts volontaires, des retraités pour la plupart. Et qui sont chargés d’apporter leur savoir-faire et leur appui technique, plus spécialement aux PME qui sont leur "gisement d’action".

Poursuivant ses propos, M. Gosses a, notamment, fait savoir que «notre aide porte sur l’amélioration de la production agricole, la transformation agro-alimentaire et même l’exportation», ajoutant, dans la foulée, que le PUM répond aux demandes des intéressés formulées et transmises par ses représentants dans ces pays. Dans ce même sillage, l’ambassadeur des Pays-Bas, Robert van Embden, a souligné l’importance de la coopération algéro-néerlandaise dans le secteur agricole, rappelant que son pays est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles dans le monde en termes de valeur. Il a assuré à ce propos qu’il n’y a pas uniquement les échanges commerciaux qui intéressent son pays, en exprimant la volonté des Pays-Bas de développer des investissements en Algérie et de partager leur savoir-faire.

Enfin, il convient de signaler que ce programme de coopération porte sur plusieurs aspects, tels que le renforcement des compétences des établissements de formation dits «centres d’excellence» de Misserghine (Oran) et Foughala (Biskra) qui permettraient une amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés qui en sont issus, le développement de l’esprit d’entrepreneuriat par la création d’incubateurs pour l’encouragement à la création de PME dans les secteurs agricole et agro-alimentaire.

L’assistance technique est concrétisée par l’envoi d’experts PUM de haut niveau pour le transfert de connaissances et de savoir-faire favorisant l’esprit d’entreprise et le développement des PME, de même que l’appui à la diversification et la création d’emplois, en vue de renforcer l’innovation et les connaissances techniques. Il est également question d’assurer la formation pour l’intégration de la coopération et le développement des compétences dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire. La mise en œuvre de ce programme d’action sera suivie et évaluée par un comité mixte qui sera mis en place à cet effet.

Sami Kaidi