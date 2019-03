2e salon du printemps de Mostaganem d’artisanat : Promouvoir l’artisanat local

La 2e édition du salon Printemps de Mostaganem d’artisanat se tiendra du 1er au 6 avril prochain au parc de loisirs et de détente

«Mosta Land». Plus de 25 exposants venant de différentes wilayas, à savoir Mostaganem, Oran, Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Chlef, Ain Defla et Constantine, prendront part à ce rendez-vous.

En effet, l’activité touristique constitue, dans le contexte actuel, une véritable fortune endormie pour l’Algérie. Le pays recèle réellement des paysages uniques et un patrimoine culturel et cultuel inestimable. Le tourisme, en particulier saharien, reste le seul produit avec lequel notre pays peut, sans nul doute, concurrencer les pays des deux rives de la Méditerranée. Pour développer ce secteur porteur pour l’économie, il est temps de penser à mettre en place une stratégie fiable en concertation avec l’ensemble des professionnels du secteur. S’agissant des objectifs de ce salon, la directrice du tourisme et de l'artisanat, Hayet Maameri, a fait savoir qu’il vise, entre autres, à mettre en exergue l’artisanat local et des métiers du patrimoine réputés à Mostaganem, en plus d'offrir l’occasion aux artisans de commercialiser leurs produits et leurs œuvres d’art.

Cette manifestation permettra également aux visiteurs, durant les vacances de printemps, de connaître les étapes de fabrication d'objets d’artisanat, surtout que le salon comprend plusieurs ateliers de poterie, bijoux traditionnels, cuivre, de produits cosmétiques, de vannerie, de cuir, de dessin, de sculpture et de production de miel et ses dérivés. La même responsable a précisé à cet effet que « cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de la direction du Tourisme de la wilaya visant à drainer des touristes et des visiteurs hors saison estivale, à valoriser le rôle des artisans dans la création de la richesse, à réduire le taux de chômage, à contribuer dans l’économie locale». Concernant le domaine de l’artisanat, Mme Maameri a indiqué que plus de 1.646 artisans et professionnels en matière d’artisanat ont bénéficié d’un local à usage professionnel au titre de différents programmes d’emploi des jeunes représentant 67 pour cent des locaux distribués estimés à 2.456. Pas moins de 7.030 artisans ont été formés dans les domaines d’artisanat et des métiers depuis 2006 à travers 418 sessions de formation. Quant au nombre d’artisans, la région a enregistré près de 6.853 actifs inscrits, répartis sur l'artisanat artistique (1.188), la production de matières (1.682) et les services (3.983) dispensant plus de 13.700 emplois permanents.

M. A. Z./APS