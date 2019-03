Versements au groupe émirati dans le cadre du projet « Dounya Parc » : Le ministère des Finances dément

Le ministère des Finances vient d’apporter, dans un communiqué, un démenti formel aux assertions relayées par la presse, selon lesquelles des versements auraient été effectués par l'État algérien au groupe émirati «Emirates International Investment Company» (EIIC), dans le cadre du projet d'investissement «Dounya Parc».

Ces informations sont qualifiés de «dénuées de tout fondement», a indiqué jeudi le ministère des Finances. Ne s’arrêtant pas au stade du constat, le ministère apporte des précisions sur l'évolution de la gestion dudit projet, précisant qu’il s'agit d'un investissement portant aménagement et mise en valeur d'un site dénommé «Parc des Grands Vents», adossé à la frange ouest de la ville d'Alger. Selon le même document, ce projet devait comprendre, entre autres, un complexe résidentiel et deux hôtels 4 et 5 étoiles et d'un centre de conventions et de conférences. Mais sa réalisation «n'a pu se matérialiser selon le programme tracé, compte tenu de contraintes diverses», explique le ministère des Finances. Corollaire : cette situation a été suivie par une appréciation divergente par les parties algérienne et émiratie, cette dernière a introduit officiellement contre l'Etat algérien une action en arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), ajoute le communiqué. A ce jour, «aucune sentence n'a été prononcée». Rappelons qu’en 2016, l’ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelouahab Nouri, s’était dit «abasourdi» par l’ampleur des «attributions illégales» de terrains au parc des Grands Vents. Ce sont quelque 65 hectares sur une superficie globale de 1.059 ha qui ont fait l’objet d’une distribution «illégale», s’était indigné le ministre qui avait qualifié la situation de «très grave» et appelé à des «mesures urgentes et rigoureuses». «Des lots de terrains ont été distribués dans un irrespect total de la législation en la matière et loin de toute transparence, en vue de l’implantation de projets imaginaires, représentés, pour la plupart d’entre eux, par des fast-foods», avait indiqué le ministre. Des contrats portant sur 96 projets dont une quarantaine de fast-food ont été résiliés par le ministère. «Il est impossible», expliquait le ministre, «d’insuffler le développement du secteur touristique, par l’encouragement de la culture du fast-food et du déni de la loi». F. Irnatenne