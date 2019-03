Grand angle : Attentes

La Tunisie accueillera à partir de demain et durant deux jours (30 et 31 mars) le 30e sommet de la Ligue arabe. Au plan organisationnel tout a été mis en œuvre pour assurer la réussite de l’événement au cours duquel l’Arabie saoudite, actuelle présidente de la Ligue arabe, passera le relais de la présidence à la Tunisie pour une durée d’un an. 12.000 participants de 21 délégations, ainsi qu’un millier de journalistes, sont attendus pour le Sommet. Reste que la bonne organisation et la logistique déployée ne suffiront pas pour autant, à garantir la réussite politique de la rencontre. Du moins si l’on se fie aux précédents Sommets. Les pays arabes ayant presque toujours adopté à l’issue de leur rencontre une union de façade. Et la photo de famille que l’on prend ne trompe plus l’opinion arabe. En sera-t-il de même cette fois ? Le monde arabe est toujours aussi divisé. A Tunis, les sujets qui fâchent ou à même de renforcer leur division, ont été élagués. A titre d’exemple une source au sein de la Ligue avait déclaré que la question de la réintégration de la Syrie au sein de l’organisation panarabe ne sera pas à l’ordre du jour. En fait, selon ce qu’a laissé entendre le président Béji Caïd Essebsi, le Sommet mettra au centre des discussions les questions qui peuvent donner lieu à l’adoption de positions communes. C’est ainsi que les dernières évolutions de la cause palestinienne, la décision américaine de reconnaitre la souveraineté israélienne sur le Golan, la crise libyenne et d’autres sujets comme la lutte contre le terrorisme et celui des réfugiés seront au cœur des discussions et ne manqueront ( ?) de donner lieu à des résolutions ou tout au moins à une position commune qui sera adoptée sur la base d’une convergence des points de vue. Ainsi s’agissant de la Libye, qui sera représentée par Fayez al-Sarraj, président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale libyen reconnu par les Nations unies, une réunion de la commission quadripartite composée de l'ONU, la Ligue arabe, l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) tiendra est prévue aujourd’hui. Le 30 sommet de la Ligue arabe qui ne manquera pas aussi de réitérer son soutien à l’initiative tripartite des pays voisins (Algérie, Tunisie et Egypte) entreprendra aussi à encourager tous les acteurs libyens à se rassembler autour de la table des négociations pour trouver une solution inter-libyenne sous l'égide de l'ONU. Autant dire que de ce trentième rendez-vous suscite d’ores et déjà de nombreuses attentes. Les peuples arabes qui aspirent à vivre dans la paix et la quiétude attendent ainsi de la Ligue qu’elle soit un espace apte à résorber les dissensions et les tensions et non pas à les raviver.

Nadia K.