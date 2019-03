Réunion du Conseil économique et social (CES) : L’impératif renforcement de la coopération arabe

Les travaux de la réunion du Conseil économique et social (CES) au niveau ministériel, préparatoire à la 30e session du Conseil de la Ligue arabe ont été couronnés, jeudi à Tunis (Tunisie), par l'adoption de plusieurs plans et résolutions visant le renforcement de la coopération arabe notamment dans les domaines social, économique et scientifique ainsi que la lutte contre les causes du fléau du terrorisme. En matière de lutte contre le fléau du terrorisme, «les participants ont approuvé le plan d'action arabe pour le traitement des causes sociales à l'origine de ce fléau», chargeant, à ce titre, le Secrétariat général de coordonner avec le CES, les organisations arabes et tous les partenaires à l'effet de d'initier les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ce plan.

Ils ont mandaté, dans le même cadre, les Conseils ministériels et les organisations spécialisées de mettre en place un plan global pour mettre fin aux opérations de recrutement des enfants par les bandes, les milices terroristes, les groupes rebelles et les organisations similaires et leur protection tout en garantissant leurs droits et s'assurer de leur réintégration dans la société» et la soumission de ce plan au Conseil de la Ligue arabe durant la prochaine session du Sommet. Au volet coopération spatiale, les participants se sont félicités de la proposition des Emirats Arabes Unis portant projet de création d'un Groupe arabe de coopération industrielle», tout en appelant les organisations arabes, régionales, et internationale y afférentes «à coordonner de près» dans ce domaine. Ils ont approuvé, en outre, un texte sur la déontologie en matière de sciences et technologies au sein de la région arabe», avant d'appeler les Etats membres «à diffuser ces principes au niveau des instances en charge de la recherche scientifique».