NOUVELLES de mascara

LE PARC LOGEMENT DE LA WILAYA DANS SES DIFFÉRENTS TYPES

Le secteur du logement auquel les responsables locaux qui se sont succédé lui ont accordé une grande importance en particulier durant les dernières années, des efforts conjugués dans le but de trouver les solutions afin de satisfaire les différentes franges de citoyens se trouvant dans le besoin d’avoir un logement décent chacun dans le type de logement répondant à son statut social et en convenance avec ses revenus. Il est à signaler les moyens financiers colossaux affectés à ce secteur. L’Etat encourage d’autre part, la promotion foncière à travers des aides pour atteindre les buts tracés. Le parc immobilier de la wilaya de Mascara a vu la réception durant la période 1999-2018 de plus de 97.136 unités de logements, plus de 77.069 unités sont achevés et distribuées soit 80% de l’objectif programmé. L’Etat a consacré plus de 140 millions de DA dont environ 14.000 milliards de centimes sont répartis entre le logement LPL 20.946 unités, LPA (LSP) 9.499 unités, le logement rural 44.817 aides ; logement promotionnel libre 1.186 unités, logement de fonction d’astreinte 621 unités. Il est prévu la distribution de 7.990 unités dont 3.000 unités LPL, 290 unités logements social promotionnel ; aides à l’habitat rural 3.700, logements promotionnel libres 200 unités, logement location-vente dépendant de l’Agence AADL. D’autre part, la réalisation du premier quota de la wilaya de Mascara au programme d’habitat de formule location-vente (AADL), sera lancé prochainement, a affirmé le wali. La wilaya a bénéficié d’un programme de 5.260 unités ; 4.800 sont en cours de réalisation, tandis que 460 sont programmées à Ghriss, le coup d’envoi de réalisation sera donné dès l’achèvement des démarches administratives au cours de l’année 2018. Le programme du terrain d’assiette qui devait abriter les 100 logements a été réglé, ainsi que le nettoyage du terrain destiné aux 400 logements de Mohammadia.

Les efforts consentis ont permis l’amélioration des conditions de vie des citoyens, ceci est constaté à travers le taux d’occupation du logement qui était de 5,37 en 1999, pour passer a 4,70 en 2018 et passera bientôt a 4,10 personnes/logement en 2019. En ce qui concerne le parc logement de la wilaya, il est passé de 125.780 en 1999 à 189.125 unités en 2018 et peut atteindre les 192.000 unités en 2019. Le programme enregistré pour la wilaya en 2018 avoisine les 8.760 unités pour lesquels l’Etat a consacré une enveloppe de 1.359 milliards dont 5.000 aides à l’habitat rural (70 millions), 2.260 unités destinés à la location-vente ; 1.500 unités promotion aidée, en plus. Le coup d’envoi est donné pour la réalisation de 7.700 unités réparties entre 4.400 aides à l’habitat rural (70 millions), 1.800 unités location-vente, 1.500 unités promotion aidée. Le programme restant et qui n’a pas encore démarré concerne 1.060 unités dont 460 à Ghriss attendant la désignation d’un bureau d’études et 600 aides a l’habitat rural suite à la revue des arrêtés pour réhabiliter certains bénéficiaires. Durant l’année 2018, la wilaya a procédé à l’attribution de 2.381 logements sociaux et RHP, 4.371 logements ruraux, 154 LPP et 44 aides pour l’aménagement des anciennes habitations soit 6.950 logements dans les différents types.