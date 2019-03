Association El-Amel d’Oran : Axer sur la formation comme clé de la réussite

L’association culturelle El Amel d’Oran œuvre depuis sa crétaion en 1976 à concrétiser le principe de la formation comme base et clé de la réussite de l’exercice théâtral, a affirmé son président. Dans cette optique, elle s’emploie à former des jeunes, à développer leurs dons artistiques et à détecter les talents dans le monde du spectacle sur scène, a indiqué le dramaturge Mohamed Mihoubi à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du théâtre. L’école de l'association El Amel dispense une formation académique basée sur des normes théoriques et pratiques universellement connues dans le monde théâtrale, avant la création du département d’arts dramatiques à l’université d’Oran1 Ahmed Ben Bella, la rendant pionnière dans ce domaine. Elle a contribué depuis 43 ans à la sortie de 900 comédiens dont 100 filles, selon le dramaturge Mihoubi, qui a souligné "nous avons formé des jeunes des wilayas de Tlemcen, Tiaret, Mascara et Sidi Bel-Abbès en dépit des structures d’hébergement et de restauration qui font défaut au niveau de l’association". Plusieurs promotions de diplômés de cette école ont réussi des œuvres théâtrales durant leur cursus de formation agréé par l’association, notamment sur la scène "El Djib" créée en 2015 et dotée d’une capacité de 70 sièges, a-t-il fait savoir. Des jeunes formés à l’école de l’association El Amel ont pu intégrer des troupes théâtrales locales et nationales ou créer leurs propres troupes et produire des pièces ayant remporté un succès sur la scène culturelle. Certains diplômés ont brillé lors des castings organisés par des établissements de production culturelle et cinématographique et des théâtres régionaux pour concrétiser des œuvres artistiques. Une banque de données a été créée aidant les stagiaires à pratiquer ce métier à l'issue d'une formation. L’association El Amel a contribué à la création de troupes théâtrales au niveau d'établissements scolaires et centre de rééducation des filles de hai Gambetta. En plus des sessions de formation, elle a organisé un premier stage d'enseignants en 2002 et espère signer une convention avec le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels pour former des jeunes au 4e art. En outre, elle s'est fait renommée en production réalisant plus de 60 pièces théâtrales pour adultes et enfants et 23 monologues.