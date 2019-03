Célébration de la Journée mondiale du Théâtre : El-FEhla ou le combat d’une femme

À l’instar des autres pays du monde, l’Algérie a célébré, mercredi dernier, la Journée mondiale du théâtre. À cette occasion, un riche programme a été tracé par le directeur du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, Mohamed Yahiaoui.

Le thème international de cette année porte sur « L’histoire du théâtre et son importance dans le monde ».

Cette conjoncture a été marquée par la lecture du message de la journée mondiale du Théâtre à travers lequel, le dramaturge et metteur en scène cubain, Carlos Celdran a partagé ses réflexions sur le thème du théâtre et de la culture de la paix. Comme chaque année, une personnalité exceptionnelle du théâtre ou une personne exceptionnelle de cœur et d’esprit d’un autre domaine est invitée à partager ses réflexions sur le théâtre et l’harmonie internationale. Cette année le Conseil exécutif de l’Institut international du théâtre (ITI) a choisi le professeur Carlos Celdran. Ce que l’on appelle le message international qui est traduit dans plus de 50 langues, lu pour des dizaines de milliers de spectateurs avant les représentations dans des théâtres à travers le monde diffusant le message aux auditeurs dans tous les coins des cinq continents avec pour objectif de partager les réalités du quatrième art avec le grand public. C’est également une journée d’introspection, de réflexion, de recueillement, d’engagement dans le sens du développement des arts de la scène en général dans le monde. Dans son message lu par Hamid Rabia, Carlos Celdran affirme que « La tradition du théâtre est horizontale». Selon lui« Personne ne peut affirmer qu’il existe un centre mondial du théâtre, dans aucune ville, dans aucun édifice privilégié». «Le théâtre, tel que je l’ai reçu», dit-il, «se diffuse à travers une géographie invisible qui se mêle à la vie de ceux qui le pratiquent». L’art théâtral, estime le dramaturge cubain «est un geste unificateur». «Chaque maître de théâtre emmène dans sa tombe ses moments inimitables de lucidité et de beauté, chacun s’efface de la même manière, sans aucune autre transcendance pour les protéger et les glorifier...», a-t-il souligné. Par ailleurs, le théâtre national Mahieddine-Bachtarzi a mis à l’honneur les comédiens, Lynda Sellam et Brahim Chergui et du doyen des 4e et 7e arts Saïd Hilmi. Nombreux étaient les fans et ses amis de parcours qui se sont rendus au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pour rendre hommage et manifester leur grande reconnaissance à celui qui aura consacré plus de 60 ans de sa vie pour la culture algérienne, tant au théâtre, qu’à la télévision et au cinéma.

Après la lecture du message international et les hommages rendus aux artistes les invités du TNA ont assisté à un monodrame et ce dans le cadre des festivités de la journée internationale du Théâtre qui coïncide avec le 27 mars de chaque année. Produit par le théâtre régional d’Oran, sur un texte d’Ali Nacer, et mise en scènepar Azzeddine Abbar, ce monodrame d’une durée de une heure baptisé El Fahla, relate le combat d’une femme, veuve et maman de trois filles qui décide de reprendre la caisse à outils de son défunt mari et épouser son métier de plombier. Rebelle mais brave, grande gueule, et pourtant sensible. Effrontée mais juste. C’est Mimouna un personnage, incarné par Nesrine Belhadj, dont le courage et la bravoure pas comme les autres. Ce personnage plein de contradictions vit dans des souvenirs de son regretté. Elle hérite de lui une pension dérisoire et une caisse à outils de plombier, elle se retrouve contrainte de défier la société en exerçant un métier réservé aux hommes, pour nourrir sa famille, ce qui lui vaudra d’être injustement décriée. Face à son audace, les réactions se multiplient, entre les voisines médisantes, les hommes qui portent sur elle un regard malsain, les religieux qui estiment que son choix est "haram", etc. Mimouna ne courbe pourtant pas l’échine. Digne et courageuse, elle continue son combat, se nourrissant du souvenir de son époux, Mimoune, qu’elle chérissait tant, et qui lui l’avait soutenue dans cette démarche avant sa mort. Mimoune n’est pas comme ces hommes qui la jugent. Mimoune est humain. Mimoune est authentique. Mimoune est juste. Mimoune se battait pour les justes causes, et l’autonomie d’une femme, qui ne doit tendre la main à personne, est la plus nobles des causes qu’il a défendues, raconte-t-elle. Nesrine Belhadj a réussi à travers, ce monodrame, à nous faire vivre cet amour si profond qu’ont partagé Mimoune et Mimouna, le moteur de cette femme qui défend farouchement son droit de choisir son métier, sa vie et son destin.Dans un décor signé par le scénographe Halim Rahmoune, qui a bâti un univers qui rappelle la conduite d’eau.Avec une scénette surélevée servant de tribune, un long écran vertical et d’une tubulure coloriée, disposée en hauteur et en profondeur, ont permis à la comédienne qui incarne le rôle d’une plombière et qui manipule d’énormes tuyaux. Cette scénographie lui a permis de montrer toute l’étendue de son savoir-faire, alliant dans un rythme synchronisé, la précision du geste et du mouvement, à la parole juste et percutante.Alternant le drame, l’humour et le sarcasme, la comédienne, qui a figuré différents personnages pendant plus d’une heure de temps, a réussi à capter l’attention du public, qui n’a pas cessé d’interagir avec elle pendant tout le spectacle. Il y a lieu de noter, enfin, que c’est à Vienne en 1961 au cours du 9e Congrès mondial de l'Institut International du Théâtre que sur la proposition de Arvi Kivimaa faite au nom du Centre finlandais a été créée une Journée Mondiale du Théâtre. Depuis 1962, chaque année, le 27 mars (date de l'ouverture de la saison 1962 du Théâtre des Nations à Paris) la journée mondiale du Théâtre est célébrée par les Centres nationaux de l'IIT qui existent actuellement dans une centaine de pays du monde ainsi que par d’autres membres de la communauté théâtrale internationale. SihemOubraham