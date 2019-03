Le 9e festival « Lire en fête » : Tizi Ouzou et Tissemsilt font le plein

Un club de lecture permanent a été lancé jeudi à Tizi-Ouzou, à l’occasion de la 10e édition du festival "Lire en fête" dont le coup d’envoi a été donné à la bibliothèque principale de lecture publique. Le nouvel espace dédié à la lecture sera abrité de manière permanente au niveau de la même structure et sera marqué par plusieurs activités pédagogiques et éducatives, des concours, des ateliers ainsi que des jeux éducatifs. Dans son allocution d’ouverture, la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane, a soutenu que le festival constitue "une manifestation très importante qui pallie la pédagogie et la lecture civique, en vue de l’apprentissage de l’écriture et de la lecture". "Le festival permet le développement de l’industrie de l’édition ainsi que celle de la publication, tout en offrant les conditions les plus adéquates pour la promotion des lettres", a-t-elle dit. Un programme varié d’activités pédagogiques destiné à des enfants de divers âges a été concocté pour cette manifestation culturelle qui s’étalera jusqu’au 4 avril prochain, proposant des ateliers de lecture, d’écriture et de techniques de synthèse ainsi que de coloriage et de dessin, outre des représentations théâtrales et des projections cinématographiques pour enfants. Des problématiques liées au respect du code de la route, au recyclage du livre et à la protection environnementale seront, également, débattues lors de cette manifestation culturelle qui sera marquée par une exposition de travaux de recyclage du papier, avec la collaboration de la direction de l’Environnement et le mouvement associatif de la wilaya.

Par ailleurs, les activités du festival culturel local "Lire en fête", qui a pris fin jeudi soir à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr-Yahia-Bouaziz" de Tissemsilt, a drainé plus de 5.000 enfants, a indiqué le directeur de la bibliothèque, Benaouda Bourahla. Ce dernier a souligné, en marge de la cérémonie de clôture de cette manifestation, que les spectacles burlesques, récréatifs et de magie présentés lors du festival ont attiré plus de 2.000 enfants venus en compagnie de leurs parents. Les ateliers tenus au titre de ce rendez-vous culturel, dont le dessin, la lecture, les jeux intellectuels, ont connu une affluence de plus de 2.000 enfants. La bibliothèque mobile, qui a sillonné des espaces publics du chef-lieu de wilaya et les communes de Ouled Bessam et Khemisti, a attiré plus de 1.000 enfants intéressés par la lecture du livre en papier de récits et d'illustrations, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, M. Bourahla a annoncé que le commissariat du festival culturel local "Lire en fête" ouvrira, lors de la prochaine édition, des ateliers mobiles en zones éloignées de la wilaya pour permettre aux enfants de profiter de différentes activités culturelles et récréatives. La cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle a été marquée par des spectacles et du folklore, outre la remise de prix aux participants aux ateliers. Cette manifestation, organisée par la bibliothèque principale de lecture publique "Dr-Yahia- Bouaziz" de Tissemsilt, a comporté, cinq jours durant, des chants patriotiques et éducatifs interprétés par des troupes locales.

R. C.