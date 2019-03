ORAN : Une dizaine de greffes de la cornée réalisées

Des opérations de greffe de la cornée ont été programmées au profit de 10 patients au niveau de l’établissement hospitalier spécialisé en ophtalmologie d’Oran, a-t-on appris mardi dernier de la directrice de cet établissement sanitaire. Mme Goual Naïma a déclaré que ces interventions se dérouleront durant deux jours à l’établissement hospitalier spécialisé, situé au Front de mer et à la clinique de Hamou Boutlélis.

Les patients, cinq hommes et cinq femmes, viennent des wilayas de Tiaret, Béchar, Relizane, Mostaganem, Chlef, Batna et Saida. Ces interventions d’une durée de 45 minutes chacune sont dirigées par quatre équipes multidisciplinaires de cet établissement hospitalier, a-t-on indiqué, rappelant que 20 malades ont bénéficié d’opérations similaires en janvier et février derniers. Pour l’année en cours, 120 greffes de la cornée sont programmées au niveau de cet établissement sanitaire. A noter que l’établissement hospitalier spécialisé en ophtalmologie d’Oran a effectué, l’année dernière, 39 interventions de greffe de la cornée touchant 15 hommes, 23 femmes et un enfant.