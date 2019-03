29e édition du village mobile des diabétiques

Le coup d’envoi de la 29e édition du village mobile des diabétique a été donné dimanche dernier dans la ville de Tissemsilt. Organisée sur le thème "Pour un changement du diabète" à l’initiative du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière en collaboration avec la wilaya de Tissemsilt, cette opération comporte un programme d’examens gratuits ciblant les malades atteints du diabète, ainsi que des opérations de dépistage précoce du diabète au profit des personnes âgées de plus de 35 ans, a déclaré à l’APS le directeur sectoriel des maladies transmissibles au ministère, Docteur Nadir Djamila. Ce village mobile accueillera pendant 10 jours les diabétiques et autres dont les pathologies ayant un lien avec l’ophtalmologie, la cardiologie et autres complications. Au programme, figurent en bonne place, des rencontres de sensibilisation de proximité où des conseils seront prodigués aux malades, centrés notamment sur l’aspect préventif pour éviter les complications de la maladie du diabète à travers un mode de vie basé notamment sur une alimentation saine et équilibrée, la pratique du sport et l’éloignement du stress, selon la même responsable. Il est prévu, à l’occasion de cet événement, des rencontres de formation et de sensibilisation sur une série de sujets à savoir "Le diabète et le dysfonctionnement causé par la graisse", "Le diabète et le mois de ramadhan" et "L’économie de la pharmacologie", animés par des médecins d'établissements sanitaires de la wilaya et des cadres des associations locales des diabétiques.

Des espaces réservés à l’éducation nutritionnelle, au sport et au mouvement et des stands dédiés au dépistage précoce du diabète sont présents à cet événement, de même qu’un laboratoire d’analyse du taux de sucre dans le sang (taux de glycémie et de la graisse dans le sang). Le village des diabétiques itinérant est encadré par 4 médecins généralistes, 6 cadres spécialisés dans la cardiologie, l’ophtalmologie et la médecine interne, ainsi que 16 paramédicaux, souligne Docteur Nadir.

Cette initiative a été bien accueillie par l’association des diabétiques de la wilaya, comme l’a soutenu son président, Abdelkader Mouansar, qui considère que ce genre d’initiatives a le mérite d’inculquer la culture préventive pour éviter la maladie du diabète.