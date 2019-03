La commémoration du 59e anniversaire de la mort du colonel Lotfi et de ses compagnons, les commandants Farradj, Zaoui Cheikh et Brik Ahmed, le 27 mars 1960, lors de la glorieuse bataille de Djebel Béchar, a donné lieu hier à une cérémonie de recueillement en présence de leurs familles. La cérémonie, qui s’est déroulée sur le lieu même de cette bataille près de Béchar, a été marquée par un dépôt de gerbes de fleurs et la levée des couleurs. Plusieurs moudjahidine et des membres des familles des martyrs ont souligné les sacrifices consentis par le colonel Lotfi et ses compagnons, pour la libération du pays. En marge de cette cérémonie, une exposition de documents photographiques sur les activités politiques et militaires du FLN-ALN dans la Wilaya V historique et spécialement la zone huit a été organisée au musée local du Moudjahid.