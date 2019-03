Décès De Ben Amar Benaïssa : Un grand moudjahid

Le moudjahid Ben Amar Benaïssa est décédé à Tlemcen à l'âge de 78 ans. Né le 21 décembre 1941 à Ouled Riah, à Tlemcen, le défunt qui a voué sa vie pour le militantisme a rallié les rangs de l'Armée de libération en 1957, à la 5e Wilaya historique, participant avec ses compagnons d'armes à plusieurs batailles et opérations militaires, dont Djbel Asfour (Tlemcen), où il a perdu un bras et les deux jambes, avant d’être emprisonné en février 1961. Le défunt a poursuivi, au lendemain de l'indépendance, son parcours de militant au sein de l'Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération.

CONDOLÉANCES

Le ministre des Moudjahidine, très affecté par le décès du moudjahid Ben Amer Ben Aïssa, invalide de la guerre de Libération, survenu à l’âge de 78 ans, présente, en cette pénible circonstance, ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte. Et les prie de trouver ici l’expression de sa sincère compassion. « À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons. »