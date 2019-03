Lutte contre le crime sous toutes ses formes : Nécessaire collaboration de toutes les parties

Le Commandant de la Gendarmerie nationale, le général Ghali Belkecir, a déclaré, hier à Alger, que toutes les parties concernées doivent collaborer pour lutter contre toutes formes de crime, en vue de préserver la sécurité et la cohésion de la société, au regard des profondes mutations qu'elle vit. Présidant l'ouverture des travaux d'un séminaire international sur «Les tendances du crime, mutations sociales et approches préventives», au nom du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, le Commandant de la Gendarmerie nationale a insisté sur l'impérative «définition d'une approche globale des orientations des crimes pour prendre des mesures anticipées à même de réprimer, de traiter et d’éliminer l'impact social et psychologique de l'acte criminel». Le Commandant de la GN a rappelé, lors de ce séminaire de deux jours, le rôle que joue «le système de sécurité national en matière de répression de la criminalité multiformes et de protection de la société, notamment face aux profondes mutations qui l'affectent et qui ont inversé les normes de sécurité publique». Il a précisé, dans ce cadre, que ce système reposait essentiellement sur «l'implication de tous les acteurs et œuvre à renforcer et à adapter l'arsenal juridique au développement de la société, pour concilier sécurité sociale et judiciaire des citoyens, en respectant les spécificités de toutes les franges».

Le général Ghali Belkecir a rappelé, en outre, «tous les efforts consentis par l'Algérie pour mettre en place des législations punitives et créer des organismes spécialisés pour faire face à tous les crimes, dont l'Organe national de prévention et de lutte contre les crimes liés aux TIC, et la Loi relative à la protection de l'enfant de 2015». «Tous les moyens humains et matériels ont été assurés et des mesures opérationnelles ont été prises pour faire avorter les intentions criminelles, à travers l'application de plans garantissant la création d'unités qui s'adaptent au développement du tissu urbain, tout en prenant en considération les menaces transnationales et la problématique d'utilisation des nouvelles technologies à des fins criminelles».

Abordant le rôle de la GN dans la lutte contre la criminalité, M. Belkecir a rappelé la contribution considérable de cette institution sécuritaire à «la répression de toutes les formes de violence et de criminalité, à travers la modernisation des moyens en tirant profit des avancées scientifiques et technologiques, et en modernisant les moyens et méthodes de recherche et d'investigation en vue de prodiguer d'excellentes prestations dans le respect des droits de l'homme et la protection des libertés individuelles et collectives». La GN contribue, ajoute-t-il, dans «la définition de stratégies nationales de lutte contre la criminalité et la programmation des campagnes de sensibilisation, en vue d'inculquer les valeurs de conscience, en sus de la conclusion d'accords avec tous les secteurs concernés afin de protéger les franges vulnérables de la société, faisant état de l'accord conclu avec le secteur de l'Éducation pour la prévention contre la violence scolaire».