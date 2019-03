Sortie de la 22e promotion d’AOP à Sidi Bel-Abbès : à l’écoute du citoyen

Le Directeur général de la Sûreté nationale, M. Abdelkader Kara Bouhedba, a présidé, hier à l’École de police Mohamed-Tayebi-Larbi, la cérémonie de sortie de la 22e promotion d’agents de l’ordre public, baptisée au nom du martyr du devoir, Bitar Benattou.

Composée de 969 éléments, cette promotion a subi un stage de formation lui permettant d’accomplir dans les meilleures conditions ses missions de défense des intérêts des biens et des personnes en étant guidée par les notions d’État de droit et des droits de l’homme. L’intervention du directeur de l’établissement, le commissaire divisionnaire Rachid Dahmani, a rappelé le rôle de l’institution exclusivement au service du citoyen dans le respect des lois de la République, insistant sur la qualité de la formation au cœur des priorités de la direction générale, a-t-il souligné, relevant l’intérêt accordé à la notion de qualification et à la valorisation des ressources humaines. L’intervenant a appelé les nouveaux promus à faire valoir, dans l’accomplissement de leurs devoirs, le sens de la proximité, pour être à l’écoute des pulsations de la société et établir une relation de confiance avec le citoyen.

Le major de la promotion a, dans son allocution, manifesté, au nom de ses collègues, tout l’engagement à appliquer à la lettre les recommandations et enseignements acquis au cours de la formation, et à faire preuve de dévouement et d’esprit de sacrifice au service du citoyen et du pays. La cérémonie a été suivie par l’exécution parfaite de manœuvres et de simulations d’interventions qui traduisent le haut degré de professionnalisation du corps de la police, une institution saluée par tout un peuple pour la maîtrise de sa composante et son sens élevé de la responsabilité, notamment lors des marches populaires.

Des cadeaux ont été ensuite remis aux lauréats de cette promotion et aux membres de la famille du martyr du devoir, l’agent de l’ordre public Bitar Benattou, assassiné en janvier 1994 devant son domicile, dans la daïra de Telagh. Le directeur général s’est longuement entretenu avec les nouveaux promus sur le processus de formation, avant de passer en revue un détachement de la promotion qui lui rendait les honneurs.

Par ailleurs, M. Kara a procédé à la remise des clés aux 155 bénéficiaires de logements participatifs, avant que le directeur central de l'action sociale ne présent les actions de promotion des conditions d’exercice de la profession. Il convient de signaler que ce quota figure dans le programme de 25.500 logements au bénéfice du corps.

A. Bellaha