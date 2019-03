Ramadhan : Protéger le pouvoir d’achat

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a mis l'accent sur l'importance de la communication, de la coordination et de la sensibilisation, en vue de prodiguer un service public meilleur au citoyen, protéger le pouvoir d'achat, assurer l'approvisionnement, stabiliser les prix et lutter contre la spéculation durant le mois de Ramadhan, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Présidant une réunion de coordination avec le secrétariat général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et les représentants d'associations de consommateurs, en prévision du mois de Ramadhan, le ministre a salué «le rôle important des agriculteurs et des distributeurs dans l'approvisionnement des marchés de gros et de détail», soulignant «la nécessité de communiquer avec eux afin d'éviter tout dysfonctionnement dans la chaîne d'approvisionnement». Dans ce cadre, il a expliqué aux partenaires professionnels que «les consommateurs ont grand besoin d'actions de sensibilisation, qui doivent être menées, notamment par les associations de protection des consommateurs».