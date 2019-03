Dans la lucarne : La coupe pour sauver la saison

Le championnat national n’a pas encore connu son verdict. C’est un suspense qui ne peut qu’être intéressant pour tous en ces temps difficiles. Les inconditionnels auront toujours quelque chose à se «mettre sous la dent». C’est une façon de s’occuper pour un public qui aime énormément le football. Toutefois, Dame coupe reste d’un intérêt encore plus grand auprès des supporters qui en raffolent d’une telle compétition. Nous sommes actuellement en quart de finale. C’est un stade où l’on commence à voir d’une manière plus précise. C'est-à-dire qu’on est presque au bout du «tunnel», même si on n’a pas encore atteint le «carré d’as», comme l’avaient réussi les sétifiens qui se sont débarrassés plus ou moins aisément d’une équipe annabie qui alterne le bon et le moins bon. La formation des hauts-plateaux est en train de faire de la coupe d’Algérie son objectif principal. Car en championnat national de Ligue1, tout ou presque est déjà bouclé, même si l’USMA a un «coup de pompe» assez inquiétant. En effet, cette équipe de soustara peine à renouer avec la gagne qui la fuit depuis assez longtemps. D’où le fait qu’on s’est «délesté» du coach. Ceci dit, cette équipe d’Aïn El Fouara est la mieux placée pour exaucer le vœu de ses fans qui sont friands de telles compétitions, eux qui sont considérés comme des spécialistes. Tant mieux pour Hamar et son groupe, même si le fait d’atteindre les demi-finales n’est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu’il faudra toujours s’attendre à de «grosses surprises». Ce sont un peu les risques du métier. Aux côtés des sétifiens, qui sont les premiers à se qualifier pour les demi-finales, il y a lieu de relater un peu le parcours de certaines équipes comme le CSC, le MCO, le PAC, la JSMBéjaïa, le NAHD et le CRB. Il ne reste que du «beau monde». Tous ces larrons voudront réussir une bonne performance dans ces quarts de finale qui se joueront, une fois n’est pas coutume, en aller et retour. C’est d’une grande justesse cette mesure prise par la commission de la coupe d’Algérie. Elle offre ainsi des chances équitables aux différentes formations qui seront présentes en demi-finales de la coupe d’Algérie. C’est une façon certaine de se dire que les efforts déployés depuis le mois de décembre de l’année dernière (1/32es de finale) n’ont pas été vains. Certes, on n’en est presque qu’à l’ultime marche avant la finale, mais il y a lieu de «bomber le torse». Car ce n’est nullement facile de faire partie du «quatuor» jouant pour une place en finale. Il y a lieu de mettre en exergue que nous sommes face à des spécialistes de Dame coupe, même à des degrés divers. Car l’ESS, le CRB et le MCO sont parmi les plus couronnés. Certes, la JSMB avait obtenu une coupe d’Algérie, mais elle est loin du compte. Le PAC n’a jamais remporté un trophée. Néanmoins, il est en train de tout faire pour l’étreindre. On est en face de cas de figure mettant des spécialistes et «néophytes» face-à-face. On est encore au stade où on se regarde comme «chiens de faïence», mais… le charme de la coupe d’Algérie demeure un couronnement inédit, somptueux dont on ne s’en lasse pas. De plus, c’est un moyen pas ordinaire de sauver la saison. Et en soi, ce n’est pas rien. C’est un objectif qui peut vous réconcilier avec votre public en cas de succès final.

Hamid Gharbi